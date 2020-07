Bruno Fernandes sendte Solskjærs United til Champions League

Ole Gunnar Solskjærs menn er klare for Champions League etter en nervepirrende affære på King Power Stadium. Leicester må nøye seg med Europa League neste sesong.

Leicester 0-2 Manchester United

Sesongens siste Premier League-kamp, skjebnekampen om Champions League-plassene, hadde nerve fra start til slutt.

Manchester United var sikret topp fire ved uavgjort eller seier. Leicester måtte vinne for å komme blant de fire øverste i Premier League.

Begge lag misbrukte store sjanser, men Bruno Fernandes var sikker fra straffemerket tjue minutter før slutt og sendte United til Champions League. Innbytter Jesse Lingard doblet ledelsen syv minutter på overtid etter en stor tabbe fra Kasper Schmeichel.

United endte på tredjeplass i Premier League. Leicester endte utenfor topp fire på femteplass og spiller Europa League neste sesong. Chelsea følger Solskjærs menn til Champions League.

United åpnet «shaky»

Leicester virket å takle anledningen best innledningsvis og var det førende laget fra start. Wilfried Ndidi fikk ballen beleilig utenfor Uniteds boks, men nigerianerens skudd like før kvarteret gikk over mål.

Før det hadde Harry Maguire, som ble Uniteds første utespiller siden Gary Pallister i 1994/95-sesongen til å starte samtlige ligakamper for klubben, blitt tildelt et gult kort for en takling bakfra.

– Det er noe «shaky» over Solskjærs menn de første 20 her, kommenterte Øyvind Alsaker.

Revenes andre nigerianer, Kelechi Ihaenacho, misbrukte en stor sjanse før den innlagte drikkepausen. Hjemmelaget kom tre mot to, men spissen vartet opp med en svak avslutning. David de Gea ga retur, men Jamie Vardy var allerede avvinket for offside.

Rashford nær scoring

Mot slutten av omgangen var United mer med. Bruno Fernandes satte ballen i mål bak Kasper Schmeichel etter halvtimen, men linjedommer vinket korrekt for offside og målet ble aldri godkjent.

Omgangens største sjanse kom på overtid i omgangen. Rashford banket til på halvvolley etter klarering fra hjørnespark, men Schmeichel dro frem en mesterlig redning. 0-0 til pause.

Vardy i stolpen - straffe for United

Andreomgangen startet med en United-farlighet. Anthony Martial var på vei alene mot Schmeichel, men James Justin løp opp franskmannen og avverget gjestenes mulighet. Så tok revene over ballinhavet.

– Det er nerve i kampen, ingen tvil om det, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Vardy var milimetere unna å sende hjemmelaget i føringen rundt timen. En heading fra fra Premier Leagues toppscorer, etter frispark fra Youri Tielemans, gikk i krysstangen og ut.

Tjue minutter før slutt taklet Mason Greenwood Hamza Choudoury og ballen endte i beina på Martial. Spissen fosset mot mål og både Jonny Evans og Wes Morgan taklet franskmannen i feltet. Dommer Martin Atkinson dømte straffe, og det ble også utfallet etter at VAR hadde sett på situasjonen.

Bruno Fernandes, med sitt tradisjonelle oppløp, fintet ut dansken i Leicester-målet og United tok ledelsen. Dermed måtte Leicester score to for å sikre spill i neste sesongs Champions League.

STRAFFE: Her er situasjonen som førte til straffesparket. Foto: Oli Scarff

Minutter senere var Harvey Barnes nære fra kort hold, men de Gea holdt avslutningen fra innbytteren. Demarai Gray skjøt et frispark i muren fem minutter før slutt.



På overtid kokte det over for tidligere United-stopper Jonny Evans som taklet Scott McTominay med knottene og ble utvist. Jesse Lingard doblet til 2-0 syv minutter på overtid.

Chelsea følger United til Champions League neste sesong.