Forferdelig uhell – kan miste synet

Det var forrige uke at Jaime Moreno (46) nøt en runde golf på 1757 Golf Club i USA. Det er noe den tidligere fotballspilleren pleier å gjøre, men denne gangen gikk det fryktelig galt.

– Vanligvis pleier jeg å svinge golfkøllen et par ganger før jeg slår, men av en eller annen grunn slo jeg med en gang denne gangen, forteller Moreno til Washington Post.

Jaime Moreno regnes som en D.C. United-legende. Foto: Michael Owens

Han ga all sin kraft i slaget, og det siste han husker er at det strømmet blod ut av hans venstre øye.

Golfballen lå tett opp til en sti der golfbilene kjører. Den traff kanten av banen og kom på en eller annen måte tilbake mot Moreno hvor den smadret inn i 46-åringens ansikt.

Kan miste synet

Det forferdelige uhellet medførte at Moreno brakk nesen og fikk en alvorlig skade på øyet. Øyet ble operert samme kveld, men legene har informert om at det i nær fremtid kan bli behov for enda en operasjon - og de frykter at han ikke vil få synet tilbake på det venstre øyet.

– Da jeg snakket med legene etter operasjonen sa de at det kan være at jeg mister øyet. Vi vet ikke mer før øyet er helt åpnet igjen. Først da kan de vite om jeg vil få synet tilbake, men det kan ta noen måneder, forteller Moreno.

370.000 kroner samlet inn

46-åringen har ikke helseforsikring, og en venn av ham har startet en innsamlingsaksjon gjennom GoFoundMe, der D.C-United-supportere og andre har gitt bidrag for å hjelpe Moreno å betale sykehusregningene.

– Grunnen til at jeg har opprettet denne innsamlingsaksjonen er for at vi skal stå sammen i en tid der vi må støtte et familiemedlem. Han var ikke bare et medlem av Barra Brava (supportergrupper av fotballag i Latin-Amerika), han var et idol for alle supporterklubbene, og en legende i D.C United og det bolivianske landslaget, skriver Morenos venn, Oscar Gutierrez på siden.

Til nå har 496 personer donert penger, og det er samlet inn over 41.000 dollar som tilsvarer i overkant av 370.000 norske kroner.

– Det får deg til å føle deg bedre når du vet at mange bryr seg om deg. Det er fremdeles ikke noe jeg kan gjøre, jeg håper bare på det beste. Jeg er veldig takknemlig for det disse menneskene har gjort for meg. Dette er en tung tid, sier Moreno.

Moreno kom fra Middlesbrough til D.C United i 1996 hvor han ble værende til 2010, kun avbrutt av et utlån til Middlesbrough i 1997/1998-sesongen. Han var en del av det bolivianske landslaget fra 1991 til 2008.