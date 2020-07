Lauritsen om skrekkskaden: – Fikk helt panikk

– Det første jeg så var at foten var helt ute av stilling. Jeg fikk helt panikk. Jeg skjønte med en gang at foten var brukket, sier en nedbrutt Tobias Lauritsen til TV 2 søndag ettermiddag.

22-åringen vinket febrilsk mot Odds-benken og det medisinske støtteapparatet, mens han holdt seg til nedre del av ankelen etter en duell med Aalesund-keeper Gudmund Kongshavn 30 minutter ut i gårsdagens kamp mot tabelljumboen.

20 minutter tidligere hadde angriperen, som skulle overta på topp for et medaljejagende Odd etter Torgeir Børvens RBK-overgang, scoret sitt tredje mål for sesongen da han sendte Odds i ledelsen på Skagerak Arena i sin sjette strake start etter Børven-overgangen.

– Du skulle være arvtaker etter Børven. Ingen skader er beleilige, men hva tenker du om tidspunktet for skaden?

– Det er veldig kjedelig. Det var det første jeg tenkte da jeg så ned på foten, det er så typisk og jeg ble veldig lei meg. Nå er det bedre enn hva jeg først fryktet, for jeg tenkte at jeg kunne være mye lengre ute.

Lørdag gjennomgikk lysluggen en vellykket operasjon. Nå venter tre måneder på sidelinjen med rehabilitering for benbruddet i nedre del av leggen.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme så rakst som mulig tilbake. Nå får jeg mulighet til å trene mye styrke slik at jeg kommer sterkere tilbake.

– Ikke slik man ønsker å ta over

Skaden betyr at Mushaga Bakenga rykker frem i køen som Jan Frode Nornes førstevalg på topp, men trønderen har stor medfølelse for sin yngre spisskollega.

– Jeg tar det veldig tungt. Jeg har vært gjennom mye av det samme. Jeg har mine erfaringene og skal dele de med han, men det er ikke slik man vil inn å ta over, absolutt ikke. Jeg synes synd på han, sier Bakenga til TV 2.

Han har selv vært gjennom flere langtidsskader, og 27-åringen var nær ved å legge opp etter at han røk akillesen på samme arena for ett og et halvt år siden.

– Det viktigste er å jobbe hver dag, men det er ikke så lett som det høres ut som. For det er mange dager du har lyst til å gi opp etter slike skader, så det blir mye prat med Tobias fremover.

Ikke bekymret for måltørke

Bakenga signerte for Odd like etter at Børven ble presentert for Rosenborg slik at Nornes hadde to angripere som kriget om spissplassen.

Nå er Bakenga trenerens eneste alternativ, men han har ikke funnet veien til nettmaskene på 574 minutter. Likevel er ikke Bakenga bekymret.

– Jeg hadde vært det hvis jeg var 20 år og uerfaren, men jeg vet hva dette går i og jeg vet at jeg ikke har fått så mange sjanser, sier Bakenga, før han fortsetter:

– Det er litt rust som må bort, men når det første målet kommer vil det nok komme flere. Jeg er her for å score mål, sier Bakenga.

– Den berømte ketchupeffekten?

– Jeg vet den er der. Jeg skal bare ha ett mål så kommer resten.