Avkrefter skyting ved marked i Paris

Meldinger om at en bevæpnet mann befinner seg på et marked i Argenteuil, begynte å komme på Twitter i 13-tiden søndag.

Pressevakten for det nasjonale politiet i Frankrike avkrefter overfor VG at det har vært noen skyting.

– Det var en spøk mellom to personer, sier pressevakten.

Til NRK sier pressevakten derimot at det dreier seg om et knivslagsmål mellom to personer.

Meldingen var basert på rapporter på Twitter og viste seg å ikke stemme

– Det var et slagsmål mellom to hjemløse. Den ene hadde en tapetkniv, sier pressevakten, som opplyser at en person er såret og at en er arrestert.

Argenteuil er en av de mest folkerike forstedene til Paris. I mai kom det til harde sammenstøt mellom politiet og ungdommer som satte fyr på biler i forstaden, angivelig utløst av en politijakt som kostet en ung motorsyklist livet.