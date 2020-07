Carlsens maktdemonstrasjon fortsetter

Magnus Carlsen vinner enda en match i Legends of Chess, til tross for hederlig innsats fra Ding Liren.

Se hva Magnus Carlsens sier om dagens seier øverst!

Det er dag seks av Legends of Chess. Magnus Carlsen har tidvis vist frem sjakkspill fra øverste hylle, men i dag viste han frem en litt mer variert prestasjon. Magnus tar en overbevisende seier etter remis med svarte brikker i første parti, seier i andre og to nye remis i tredje og fjerde parti.

Særlig i andre parti var nordmannen overlegen.

– Det er jo ubehagelig å møte en så skarp idé fra hvit, når han vet at jeg har forberedt og han ikke har det, ikke sant. I moderne sjakk er jo det nærmest marerittsituasjonen å havne i etter åpningen. Han gikk feil veldig fort, men det er veldig vanskelig der uansett for ham, sa Carlsen etter matchen.

Remis med svart i første parti

Carlsen startet med svarte brikker, og sikret seg remis i et kjedelig første parti mot Ding Liren. I andre parti gikk Carlsen ut i en dominerende stilling og tok tidlig kontroll. Han storspilte og viste nok en gang hvorfor han kalles «sjakk-kongen».

– Det har vært en maktdemonstrasjon, sa Sverre Krogh Sundbø i TV 2s sjakk-studio.

– Dette er en knusende seier, sa Aryan Tari om andre parti.

Slet i tredje parti

Med stillingen 1,5 mot 0,5 lå Carlsen godt an inn mot tredje parti. Men han så etter hvert ut til å slite, og lå på et tidspunkt ni minutter bak Ding Liren på klokken.

– Han har valgt her å gå inn i en variant som kan være litt komplisert. Ofrer du en bonde bør du holde tungen rett i munnen etterpå, sier sjakkspiller og Magnus sin søster, Ellen Carlsen, i studio.

– Ekkelt bakteppe for denne matchen

Det ble spenning i studio da Ding Liren så ut til å miste internett-tilkoblingen midt i tredje parti. Det har tidligere vært internett-trøbbel i online-matcher mellom Carlsen og Lireb. I Chess Masters mistet Liren internettet og tapte første parti. Carlsen fulgte opp med å tape neste parti med vilje.

– Det er ingen tvil om at det er et litt ekkelt bakteppe for denne matchen, ettersom Ding Liren sliter så tungt med internettet, sa Sverre Krogh Sundby.

Men til tross for problemene til Liren, spilte han seg inn i en god situasjon og klarte å presse Carlsen.

– Magnus Carlsen har ikke gjort store feil, det er Ding som har spilt glimrende, sier Sundbø om tredje parti.

– Helt fra starten kom Magnus skjevt ut og fikk en dårlig åpning. Ding Liren har storspilt hele partiet og presset Magnus, sier Tari.

Men Carlsen slo tilbake. Da Carlsen og Liren hadde henholdsvis et og et halvt minutt og tre minutter igjen på klokken, stod de med like store vinnersjanser, etter at Liren hadde hatt overtaket lenge. Partiet endte i remis og dermed stod det 1-2 i Carlsens favør.

Dermed var Ding Liren avhengig av å vinne siste og avgjørende parti, med svarte brikker.

– I det forrige svarte partiet for Ding, kjørte Magnus over han, sa Tari.

– Det blir spennende å se om Magnus går for en annen strategi enn han gjorde i sitt forrige hvite, for da kjørte han bare på. Det kan være at han blir fristet til å spille litt mer forsiktig, fordi han vet at han bare trenger et halvt poeng. Samtidig har vi sett at det ikke alltid er den beste strategien for Magnus, da har han gått på noen blemmer, sa Ellen Carlsen om brorens strategi.

I fjerde og siste parti startet Carlsen sterkt, men Liren spilte godt og presset Carlsen lenge. Det ble en sliteseier for Carlsen, som dermed vinner med stillingen 2,5-1,5.

– Magnus har spilt ganske bra og hatt grei kontroll. Vi har sett bedre sjakk fra Magnus i dag enn i går, sier søster Carlsen etter matchen.