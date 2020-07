Fotballryktene: Manchester United vil hente 22-åring fra Lille

Callum Wilson kan forsvinne fra Bournemouth og Brentfords keeper ender sannsynligvis opp i Premier League uavhenig av opprykk. Her er søndagens fotballrykter!

Manchester United skal ha bedt om å informeres om eventuelle bud på Gabriel Magalhaes. Ole Gunnar Solskjær vurderer å hente midtstopperen fra Lille. Everton og Napoli har også vist interesse for Gabriel. Napoli har angivelig kommet til enighet med Gabriel rundt personlige vilkår, men Manchester United forsøker nå å slå kloa i 22-åringen, som koster rundt 25 millioner, ifølge Daily Record.

Callum Wilson (28) forsvinner mest sannsynlig fra Bournemouth, dersom klubben rykker ned i kveld. Det skriver flere britiske media, inkludert Daily Mail. Tottenham er særlig interessert i Wilson og kan få han relativt billig, som følge av det nært forestående nedrykket.

Både Manchester City og Arsenal vurderer å hente Brentford-keeper David Raya (24), det skriver 90min. Raya har vært en særdeles viktig bidragsyter til Brentfords enorme sesong. Klubben ligger an til et historisk opprykk til Premier League.

Barcelonas skadeplagede forsvarspiller Samuel Umtiti kan være på vei til England, ifølge Daily Mail. Arsenal, West Ham og Everton har vist interesse for 26-åringen. Umtiti selv har uttrykt et ønske om å bli i klubben, og El Mundo Deportivo skriver at en låneavtale til en av de engelske klubbene er det mest sannsynlige utfallet.

Det verserer en rekke rykter rundt hvem som blir Dejan Lovrens erstatter i Liverpool. Ifølge 90min kan Jürgen Klopp velge å bruke en av ungguttene som allerede finnes i klubben. Både Sepp van den Berg (18) og Ki-Jana Hoever (18) kan være aktuelle, til tross for sin unge alder. Dersom Klopp velger å gå for mer rutine, er det Sevillas Diego Carlos, Brighton-eiendom Ben White og Aïssa Mandi fra Real Betis som seiler opp som de største favorittene. Liverpool skal ha vist interesse for alle tre tidligere.