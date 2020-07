Tilbake i parken

Etter over to måneder på rømmen er kenguruen på Karmøy tilbake i dyreparken der den hører hjemme.

Det er Radio Haugaland som først meldte at kenguruen ble truffet med bedøvelsespil i dag morges, og fraktet tilbake til dyrehagen. Dyreparkens eier Bernt Kai Velde bekrefter overfor TV 2 at den er tilbake i dyrehagen.

Kenguruen på Karmøy rømte fra Haugaland Zoo i mai, og har dermed vært på rømmen på øya i to måneder. Mandag møtte TV 2 på kenguruen, som den siste tiden har skapt problemer for en barnehage på øya.

Daglig leder av Haugaland Zoo Bent Velde sa i mai at de ikke skulle prøve å fange kenguruen ettersom dette gjør at den blir redd og vil hoppe unna.

De håpet da at kenguruen skulle komme tilbake av seg selv, men det har den ikke gjort.

Dyreparkens eier Bent Kai Velde og veterinær Tore Hausken har den siste tiden forsøkt å treffe kenguruen med bedøvelsespil etter at Mattilsynet ga beskjed om at parken måtte øke innsatsen for å få kengureuen tilbake.

Ved 06-tiden søndag var jaktlaget igjen på plass i området ved Storesund barnehage, og denne gangen lyktes de med å treffe den spretne rakkeren etter at den bevegde seg ut i mer åpent lende.

– Vi fikk skutt og bedøvet han, og fått han tilbake til dyreparken. Det gikk fint for seg, sier Hausken til TV 2.