Bil kjørte inn i folkemengde i Berlin

En mann er pågrepet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Berlin. Politiet antar at hendelsen var en ulykke som skjedde fordi sjåføren hadde for stor fart.

Sju personer er skadet etter hendelsen, som skjedde nær T-banestasjonen Bahnhof Zoo på Hardenbergplatz, sentralt i Berlin, skriver tyske Bild. Ifølge RBB er tre av disse alvorlig skadet.

En av de skadde ble fanget under bilen, måtte få livreddende førstehjelp på stedet, og flere personer som var på stedet er i sjokk og ivaretas av helsepersonell.

Ifølge Bild antar politiet at det var en ulykke, og at det sjåføren mistet kontrollen fordi han hadde for stor fart i en sving. Ifølge Bilds opplysninger er sjåføren en 24 år gammel mann som bor i Tyskland. Bilen, en svart Mercedes-SUV, har estiske skilter.

Mannen ble overmannet av sikkerhetsstyrker, og pågrepet. Ifølge RBB er han også skadet, og kjørt til sykehus. Politiet jobber nå med hunder for å undersøke om det kan være eksplosiver i området.

Bakgrunnen for hendelsen er ukjent, men politiet skriver at de ikke har noen indikasjon på at det ligger politisk eller religiøs motivasjon bak, skriver de på Twitter.

Rundt 60 brannmenn og to redningshelikopteret var involvert på stedet, melder brannvesenet.