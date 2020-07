Knuser sommerhåpet for denne landsdelen

Ser man hele landet under ett, har værgudene hatt både godt og blandet å by på de siste dagene. Det gjelder også søndag, kan Storm-meteorolog Isak Slettebø fortelle.

– I Sør-Norge er det ganske grått, hvert fall sør for Stad og Dovre, sier han.

Mange i landsdelen vil våkne til regn på søndag. Dette været beveger seg videre mandag. Da er det trønderne og de som bor i Møre og Romsdal som kan få kjenne på noe av det samme, men det blir ikke fullt så mye regn som Sør-Norge for på søndag, konstaterer meteorologen.

– I dag er det meldt kanskje over 50 millimeter noen steder i Sør-Norge. Det ser ut som hele Østlandet er ganske utsatt, sier han.

Lenger nord i landet kan man vente seg et noe mer takknemlig søndagsvær.

I Troms og Finnmark kan man det forekomme noen byger, men fralandsvind gir stort sett fint vær og sol i ytre strøk.

– Det er varmt også, rundt 20 grader. Til og med Svalbard har bedre vær enn oss i Sør-Norge akkurat nå, og det er ikke ofte, sier Slettebø.

Våt uke

Når regnet kommer, synker også temperaturene. Dermed blir hovedbudskapet for Sør-Norge at gradestokken vil bli liggende under det som er normalt for juli.

Det gjelder også søndag.

– Det blir en grå dag med rundt femten grader eller litt i overkant av det for de aller heldigste, og så faller det noe videre, sier meteorologen.

Været som preger søndagen ser også ut til å bli gjeldende innover i uken som kommer. For de som holder til i Sør-Norge, har meteorologen nok en lite hyggelig beskjed:

– Det blir kanskje den våteste uken så langt i juli for Sør-Norge sin del, sier han.

Han forteller at man på Østlandet allerede har overskredet det som er vanlig kvote for nedbør i juli, men nå kommer det altså enda mer.

Varmt i nord

Ser man videre nordover i landet, ligger Nordland i noe av det samme regimet som Sør-Norge, men vil likevel få stedvis mye bra vær.

– Mens enda lenger nord er det ikke de store endringene, hvert fall første halvdel av uken. Det ser egentlig ganske bra ut, sier meteorologen om Troms og Finnmark.

– Og det blir fortsatt varmt, kanskje til og med enda varmere med i overkant av 20 grader, legger han til.

Slettebø forklarer at en sør-østlig vind gjør at særlig ytre strøk kommer spesielt godt ut av det.

Kaldt i Sør-Norge

Når det gjelder temperaturene i dagene som kommer, er det heller ikke noe å juble over for søringene.

– I midten av uken nå, tror jeg det kan bli en av de kjøligste dagene i juli i Sør-Norge. Det er snakk om 15 grader i Oslo, og det er veldig lavt, sier Slettebø, som forteller at normaltemperaturen på dette tidspunktet ligger på rundt 23 grader.

Meteorologen forklarer at jo lenger nord du kommer, jo bedre er det både når det gjelder temperatur og nedbør.

Til sammenlikning vil kyststrøkene i nord få langt varmere vær.

– Det har vært 20 grader nesten hver dag nå i en stund, og det tror jeg kommer til å fortsette i overskuelig fremtid. Enkelte dager kan det komme opp mot 25 grader, sier meteorologen.