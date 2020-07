Travel natt for politiet over hele landet

Natt til søndag ble en hektisk natt for politiet. Slåsskamper og fyllekjøring både til lands og til vanns er noen av stikkordene. Men ingen alvorlige hendelser.

I Oslo meldte politiet i halv firetiden om en voldsepisode på Karl Johan der en mann ble sparket og slått mens han lå på bakken. Tre personer ble pågrepet.

Et par timer tidligere ble en person slått ned ved Nationaltheatret. Vedkommende ble ikke nevneverdig skadd. Gjerningspersonene stakk av fra stedet på sparkesykler.

På Raufoss unnlot en 18-åring å stoppe bilen i en politikontroll. Det viste seg at han ikke hadde gyldig førerkort. Flere steder, blant annet i Gjøvik, i Hamar og på Tynset har politiet måttet gripe inn for å stoppe slåsskamper utenfor utesteder.

Det samme har skjedd flere steder i Troms politidistrikt, der politiet også rykket ut til en melding om knivstikking i en leilighet.

– Det var et par som hadde kranglet og den ene parten hadde blitt rispet opp med kniv, opplyser operasjonsleder Christian Andreassen til NTB. Skadene betegnes som lette.

Politibåten i Agder har stoppet flere båtførere for promillekjøring, samt hjulpet flere båter med å komme seg til land på grunn av dårlig vær.

Politiet flere steder i landet har også måttet gripe inn og stoppe flere fester. I Lillestrøm hadde opptil 100 ungdommer troppet opp på en hjemme alene-fest som politiet måtte avslutte. Her ble to personer angrepet av en gruppe på ti, og ble lettere skadd.

I Bjørnevatn i Finnmark har politiet brukt pepperspray mot to unge menn som ville slåss med politiet etter at de avsluttet et slagsmål mellom flere personer.

(TV 2/©NTB)