Ny nedtur for Brann - seieren glapp på tampen

Brann - Kristiansund 1-1 (0-0)

Etter 72 tamme og sjansefattige minutter på Brann Stadion fant Brann ved Gilbert Koomson veien til nettmaskene mot Kristiansund.

Vegard Forren fant Koomson med en lang og presis pasning, og Branns nummer syv scoret sitt syvende mål for sesongen. Like etter måtte Forren ut med det som så ut som en strekk.

– Veldig tungt

Hverken Brann eller Kristiansund hadde maktet å produsere noe særlig i forkant av målet. Nærmest for KBK var Bendik Bye som traff tverrliggeren etter halvspilt 2. omgang. Bamba klemte til på volley like etter pause, men forsøket fra Brann-angriperen gikk rett på Serigne Mbaye i KBK-målet.

Men scoringen til Koomson så ut til å øke energinivået hos begge lag, hvor Brann kom til noen brukbare sjanser og KBK presset for utligning. Den kom i det 87. spilleminutt da Dan Peter Ulvestad banket ballen i nettaket fra én meter. Dermed endte det med poengdeling i Bergen.

– Vi vil jo gjerne prestere bedre enn det vi gjør, men vi fikk kampen dit vi håpte på, men når vi ryker på en dødball helt mot slutten er det veldig tungt, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

Brann-fansen buet ut laget

Kritikken fra Brann-fansen har vært økende den siste tiden, og de 200 medlemmene fra Bataljonen, som var de utvalgte tilskuerne til denne kampen, reagerte med å bue mot sitt eget lag etter kampen. De ropte også på trenerens avgang.

– Jeg tenker på at det er kamp om tre dager. Jeg kan ikke tenke på om jeg skal være her, eller ikke. Det er naturlig at folk er misfornøyd når vi glipper sånn, og da er det lett å peke på meg. Det er jeg som har ansvaret for at vi skal vinne fotballkamper, ha progresjon og få ting til. Når vi ikke får det til, så skal de få lov til å pipe. Så håper jeg at de kommer seg videre de også, vi henger med fremdeles, sier Brann-treneren.

Kristiansund-trener Christian Michelsen var godt fornøyd med et sterkt bortepoeng.

– Ett poeng på Brann Stadion er solid, så det er klart vi er fornøyd med det, sier han til Eurosport.