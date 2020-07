Sønn til tidligere ordfører døde i dykkerulykke

Dette melder avdødes far, Petter Berg, i et innlegg på Facebook lørdag.

– Det er med ufattelig sorg og i dyp fortvilelse vi må informere om at vår nest yngste sønn, Håkon, omkom i en dykkerulykke ved Løvøya i går, skriver Berg på Facebook.

Berg skriver videre at sønnen ble fløyet til Ullevål med ambulansehelikopter, hvor det ble gjort gjentatte forsøk på gjenopplivning, men livet stod dessverre ikke til å redde.

Nygift

Den tidligere ordføreren i Tønsberg skriver videre at deres omsorg og dype medfølelse går til Stine, som mistet sin mann etter fem måneders ekteskap.

– Vi har vært i dypt sjokk og bekmørk fortvilelse det siste døgnet, men Berit og jeg vil nå dele denne smerten med dere. Håkon har alltid vært en energibunt og viste tidlig en svært selvstendig natur, skriver Berg.

Håkon Berg hadde lederverv i Vestfold Unge Høyre og bystyreplass i Tønsberg fra 2011 til 2015.

– Det føles helt meningsløst at livet skulle avsluttes så brått, men det gir trøst å vite at han hadde bevart sitt fundament for livet her på jorden, avslutter Petter Berg innlegget med.

Dykket med en kamerat

Det var fredag kveld like etter klokken 18 nødetatene rykket til Løvøya ved Horten, etter at en livløs person ble hentet opp av vannet etter en dykkerulykke.

Ved 19-tiden ble mannen heist opp i redningshelikopteret og fraktet til Ullevål sykehus.

Lørdag morgen opplyste politiet at mannen omkom.

Innsatsleder Rune Andersen opplyste til TV 2 fredag kveld at det var to kamerater som hadde vært ute og dykket, da en av dem – en mann i 30-årene – fikk problemer.