Lauritsen ut med ankelbrudd i høydramatisk oppgjør: – Man får vondt i magen

Ankelbrudd, to straffer, rødt kort og selvmål er noe av det som oppsummerer kampen mellom Odd og Aalesund lørdag.

Odd - Aalesund 3-2 (2-2)

Saken oppdateres med reaksjoner!

Det ble en høydramatisk kamp da Aalesund gjestet Odd på Skagerak Arena lørdag kveld. I løpet av de første 45 minuttene fikk Odd to straffer, mens Aalesund ble redusert til ti mann etter at David Ólafsson pådro seg to gule kort på ett minutt.

Verst ble det for Tobias Lauritsen som måtte ut med brudd i ankelen. 22-åringen har seks kamper fra start for Odd denne sesongen og har scoret tre mål. Nå er han trolig ute i lang tid.

– Det er forferdelig trist. Tobias viste i dag at han er mer enn god nok til å spille spiss i eliteserien. Jeg får ikke håpe det er for alvorlig, men det så ikke veldig bra ut. Det er et skår i gleden akkurat nå, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til TV 2 etter kampen.

– Han trenger støtte og omsorg nå, og det skal vi gi ham, understreker Nornes.

– Man vet hvor ille det er for ham der og da. Det er en mental kjempesmell og du går rett i kjelleren. Det er trist når sånt skjer, men dessverre skjer det en sjelden gang. Vi får ta hånd om han nå, sier Odds Vebjørn Hoff om situasjonen.

Odd fikk seiersmålet på overtid da en stuss fra Fredrik Nordkvelle traff Hólmbert Fridjónsson som var uheldig og satt ballen i eget mål.

– Det var en fantastisk god følelse. Effektiviteten var for dårlig, men vi slutter ikke å tro på det, jobber og jobber og så får vi belønningen til slutt. Det var fantastisk deilig, sier Nornes.

Etter lørdagens tap står Aalesund fremdeles med null seire denne sesongen.

– Vi hadde fortjent ett poeng her med tanke på hvordan vi forsvarte oss med en mann mindre. For alle i klubben var det fryktelig å se, sier Aalesund-trener Lars Bohinen om Odds sene seiersmål.

– Vi sitter igjen med null, det er blitt litt oss. Vi sliter med å få marginene på vår side, mener han.

– Er du bekymret over den starten dere har fått?

– Hva tror du? Selvfølgelig er jeg det.

Bohinen ville ikke svare på om han er rett mann for å lede Aalesund videre.

Tidlig straffe

Etter ti minutter kom Tobias Lauritsen inn i Aalesunds 16-meter og ble revet overende Oddbjørn Lie. Dommer Kai Erik Steen var sikker i sin sak og pekte på straffemerket. Lauritsen tok straffen selv og sendte Odd i ledelsen.

Aalesund slo raskt tilbake, og fra skrå vinkel utlignet Simen Bolkan Nordli syv minutter senere.

Rødt kort, ny straffe og ankelbrudd

Men så gjorde David Ólafsson det svært mye vanskeligere for gjestene fra Aalesund. I løpet av ett minutt klarte islendingen å pådra seg to gule kort, og måtte gå i garderoben etter halvspilt 1. omgang.

– Spilleren vet selv at det der ikke er holdbart forsvarsspill. Det har han unnskyldt seg for, og det er det fint at han gjør, sier Bohinen.

– Det er to dumme gule kort, og helt hoderystende feil, understreker han.

Vondt ble til verre da Odd fikk kveldens andre straffe da Aalesund-keeper Gudmund Kongshavn kastet seg inn mot Lauritsen. Odd-angriperen gikk i bakken, ble liggende med store smerter i foten, før han måtte ut på båre. Like etterpå kom beskjeden om at Lauritsens ankel var brukket, trolig som følge av at han fikk foten under seg da han falt i bakken. Lauritsen ble sendt rett til sykehus.

– Det føltes ikke så ille da jeg landet på han, men når han sier han har knekt foten så får man jo vondt i magen. Jeg er en trebarnsfar som ikke har ønske om å skade noen som helst. Jeg er veldig lei meg for at det blir sånn med en ung og god spiller som er på vei oppover, sa Kongshavn til Eurosport i pausen.

– Derfor vil jeg si unnskyld til han, klubben og alle som er glad i Odd, for det var ikke min intensjon. Jeg håper det blir så kortvarig som mulig.

Etter flere minutters stopp i spillet fikk Espen Ruud tatt straffesparket, og satte sikkert inn 2-1 for Odd.

Utligning, annullering og selvmål

Aalesund hadde kanskje ti mann, men var effektive da det gjaldt. I det 43. minutt fikk Parfait Bizoza god tid på kanten av 16-meteren, og sendte ballen i krysset. 1. omgangs fjerde mål var et faktum, og det sto 2-2 på Skagerak Arena.

Mer dramatikk etter pause da både Bakenga og Fredrik Nordkvelle traff stolpen kun tre minutter ut i 2. omgangen. Men mens målene hadde kommet som perler på snor de første 45 minuttene, lot de vente på seg etter hvilen.

Kasper Lunding satt ballen i mål tre minutter før slutt, men scoringen ble annullert da en Odd-spiller i offside stod i skuddsonen. Men vinnermålet kom for Odd i det 90. minutt da Hólmbert Fridjónsson var uheldig og satt ballen i eget mål.