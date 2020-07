Supertalentet forsvarte NM-tittelen

Uno-X-rytteren, som slutter seg til Team Sunweb neste sesong, vant med 15 sekunder til sølvvinner Tobias Foss. Leknessund syklet den 35 kilometer lange tempoløypen i Langangen på drøyt 42 minutter.

Halvveis lå han likt med Foss.

– Jeg kjente at jeg hadde en del å gå på, og var positiv da jeg skjønte at jeg lå likt med Tobias. Det var et bra løp fra min side, sier Leknessund til TV 2.

– Jeg visste at det kom til å bli hard konkurranse i år, så det betyr minst like mye i år som i fjor, fortsetter tromsøværingen.

Søren Wærenskjold fulgte på tredjeplass, ett minutt og fire sekunder bak.

Tidligere på dagen kjørte damene. Der var det Movistar-rytter Katrine Aalerud som trakk det lengste strået. Hun vant knepne sju sekunder foran Vita Heine.

Etterpå røpet Aalerud at hun hadde hastet seg hjem fra Spania. Hun kjørte ritt i Pamplona på torsdag, kjørte på natten til Madrid og kom seg etter hvert til Norge via Amsterdam. Hun hadde imidlertid god margin til karantenefristen.

– Det er gøy å være best i tempo i Norge akkurat nå. Men å være best i Norge, betyr ikke at du er best i verden. Det er en god margin opp til de beste i tempo. De jobber ekstremt mye mer med teknikken og er supersterke. Dit skal jeg nå, sier Aalerud offensivt.

Vita Heine og Katrine Aalerud gjorde opp om seieren. Til slutt var det Aalerud som kunne glise for kongepokalen. Foto: TV 2.

Heine var en slagen kvinne etter NM-sølvet. Da TV 2 møtte henne etter målgang, tørket hun bort tårene.

– Det svir litt siden jeg er vinnerskalle, medga Heine.

– Men egentlig er jeg kjempefornøyd siden jeg har en arm som ikke funker. Jeg kunne ikke reise meg etter vendingen, og jeg tapte alt der, da. Jeg leser at jeg er 20 watt unna det jeg vanligvis kjører på de beste tempoene. Det er nok fordi jeg har hatt seks uker på rulle, og ikke optimal trening, sa Heine.