Slik kan Trump få fire nye år i det hvite hus

Ifølge meningsmålingene er det Joe Biden som ligger best an til å vinne presidentvalget i november, men det er fortsatt flere ting som kan påvirke valgkampen.

USA rives frem og tilbake i en av de mest splittende og spente valgkampene i historien. Søndag er det 100 dager til valgdagen.

Samtidig som koronapandemien har rammet amerikanerne svært hardt, har nasjonen vært preget av opptøyer og kraftig debatt i etterkant av drapet på George Floyd.

Valgkampen har vært gjenstand for spørsmål om utenlandsk innblanding, og ikke minst for om det forestående valgresultatet i det hele tatt vil kunne godkjennes i november.

Joe Biden fotografert 12. mars i Delaware. Foto: Matt Rourke/AP Photo

Til tross for Donald Trumps forsikringer om at han aldri blir lei av å «vinne», står han overfor muligheten for ydmykelse når valget går av stabelen i november.

Hans utfordrer, demokratenes Joe Biden, ser foreløpig ut til å ligge best an. Nettstedet FiveThirtyEights sammenstilling av meningsmålinger ga lørdag kveld Biden 49,9 prosent mot Trumps 41,9 prosent.

Mørkt budskap

Fram til koronaviruset rammet og økonomien raste, var Trump på mange måter i støtet.

Hans tidligere valgkampsjef Brad Parscale beskrev for noen måneder siden det republikanske valgkampapparatet som Dødsstjernen fra Star Wars-filmene, og tvitret at de sto klare til å trykke på avtrekkeren.

I dag er Parscale skiftet ut med Bill Stepien. «Dødsstjernen» ser som i filmene ut til å være i vanskeligheter. Trumps massemøter, en sentral del av hans politiske identitet, er blitt vanskelige å gjennomføre mens smittetallene stiger.

Det er ikke den eneste måten koronaviruset har påvirket Trumps presidentkampanje. Stor arbeidsledighet utløst av pandemien og en tiltakende tillitskrise skaper nemlig problemer for den sittende presidenten.

Meningsmålingene viser at to tredeler ikke stoler på hans håndtering av pandemien.

Denne uken ser det dog ut til at Trump har tatt grep. Han har komme med flere uttalelser angående viruset, som er noe annerledes enn de han har kommet med tidligere.

Blant annet uttalte han torsdag at skoler som ligger i områder som er hardt rammet av viruset, bør åpne senere, skriver New York Times. Dette står i kontrast til hva Trump tidligere har ment, nemlig at alle skoler burde åpne til høsten.

Torsdag avlyste han også et valgkampmøte i Florida, og opplyste at årsaken var smittevernhensyn. Han har også tatt til orde for bruk av masker.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

Komplisert valg

Koronaviruset påvirker også hvordan selve valgdagen i november gjennomføres. Smitteverntiltak og poststemmer vil komplisere gjennomføringen.

Seniorreporter Aaron Blake ved Washington Posts politiske blogg «The Fix» sier at demokrater ser ut til å ha bygget seg opp en fordel når det gjelder å stemme via poststemmer.

Samtidig understreker han at meningsmålinger viser at republikanere er langt mindre bekymret for viruset, noe som innebærer at oppmøte på selve valgdagen kan bli bedre for republikanerne enn demokratene.

Poststemmene vil også bety at resultatet kan bli forsinket. I forrige uke gjentok Trump påstanden om at krefter er i sving for å «rigge valget».

Han gikk også videre. Da han ble spurt av Fox News om han ville godta resultatet, slik alle presidenter har gjort før ham, svarte Trump:

– Det må jeg se på.

Bunkerstrategi

Trumps motstander Joe Biden driver på sin side en ganske unik valgkamp, stort sett fra sitt hjem i Delaware. Det skjer uten store valgkampmøter, med få intervjuer og pressekonferanser.

Det hele begynte da koronaepidemien rammet for alvor, for å opprettholde sosial distanse og overholde smittevernreglene. Bidens kritikere mener nå at det har utviklet seg til en «bunkerstrategi» – kanskje en fordel for en kandidat som er kjent for sin tendens til å plumpe ut med uheldige uttalelser.

Nettopp dette kan være enda en fordel for Trump, mener Aaron Blake, som sier at hvorvidt Biden snubler i oppløpet, vil kunne påvirke utfallet av presidentkampen.

– Denne kampanjen vil endre seg i sluttukene. Det vil være debatter, det vil potensielt være mer kampanjeføring person mot person, og begge kandidatene vil bli dypere gransket, sier han.

Få avskriver Trump

Andelen som synes den sittende presidenten gjør en god jobb generelt, ser ut til å stå på stedet hvil rett i overkant av 40 prosent. Han er også den første presidenten som prøver å bli gjenvalgt etter en riksrettssak.

Til tross for det, er det få som avskriver ham, etter at han så overraskende gikk seirende ut av presidentvalget i 2016.

Trump selv synes overbevist om at han fortsatt har det som skal til.

– Jeg taper ikke, for det der er falske målinger. De var falske i 2016 og nå er de enda mer falske, sa presidenten til Fox News forrige helg.