Tre omkom etter fly styrtet i bolig

Et mikrofly krasjet inn i et leilighetskompleks i Wesel i Tyskland lørdag. Minst tre personer omkom i ulykken.

Tre personer skal ha omkommet etter et mindre fly krasjet inn i taket på et hus i et boligområde i Wesel i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen lørdag ettermiddag.

Øyenvitner, som avisen Rheinische Post har snakket med, sier at flyet først krasjet med en varmluftsballong før det styrtet i boligområdet, men dette er så langt ikke bekreftet av myndighetene.

Lokale medier melder at tre personer er døde og ytterligere to ble skadet i ulykken. Blant de skadde skal det være ett barn.

De omkommes identitets er foreløpig uviss.

Flyet, som skal ha vært et mikrofly med plass til to personer, styrtet inn i taket på boligen hvorpå det tok fyr.

Det er ikke kjent hvor mange personer som var i boligen som flyet styrtet inn i.

En talsperson fra Wesel-distriktets kontrollsenter opplyser til lokale medier at flyet trolig tok av fra flyplassen i Marl.

Saken oppdateres!