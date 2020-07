USA har arrestert kinesisk forsker

Tang Juan (37) er mistenkt for å ha skjult sin kobling til det kinesiske forsvaret når hun har søkt jobb i USA, skriver Time Magazine.

Det amerikanske justisdepartementet erklærte torsdag at 37-åringen og tre andre forskere som bor i USA var siktet for å ha skjult sine koblinger til det kinesiske forsvaret.

Et udatert bilde viser Tang Juan, som fredag ble pågrepet i California, iført kinesisk uniform. Foto: Det amerikanske justisdepartementet via AP

Tang var den siste av de fire til å bli arrestert.

Ifølge justisdepartementet løy hun om sine koblinger da hun søkte om visum for å jobbe på University of California i oktober i fjor.

Universitetet har opplyst at Tang avsluttet jobben sin der i juni.

Stengte konsulater

Forholdet mellom USA og Kina er anspent, og arrestasjonen skjer samtidig som de to landene har stengt ned hverandres konsulater.

Det kinesiske konsulatet i Houston i Texas ble stengt fredag, i tråd med ordren fra Trump-administrasjonen, bekrefter utenriksdepartementet i Washington.

Lokale medier i Houston melder om at amerikanske tjenestemenn gikk inn i bygningen like etter at stengefristen utløp.

Avisen Houston Chronicle melder at en bakdør til bygningen var blitt brutt opp 40 minutter etter at evakueringsfristen gikk ut. CNN melder at sikkerhetsstyrker gikk inn i bygningen etter at det kinesiske personellet hadde forlatt stedet.

Indre anliggender

USA beordret konsulatet stengt, begrunnet med at det pågikk stadig økende aktivitet der blant annet ansatte fortalte kinesiske forskere hvilken type informasjon de skulle stjele fra en forskningsinstitusjon i Texas, hevder amerikanske myndigheter.

Kina svarte fredag med å beordre det amerikanske konsulatet i Chengdu stengt. Personellet der blandet seg inn i Kinas indre anliggender, hevder Beijing.