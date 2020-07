Klopp i stort TV 2 intervju: – Neste sesong blir av mange grunner ekstremt krevende

30 års ventetid er over. Liverpool er Premier League-mestere. Jürgen Klopp forteller om reisen, trofeet og hvor veien går videre for de mektige røde.

Når TV 2 snakker med Jürgen Klopp, har det gått tre dager siden den magiske kvelden på Anfield. Dagen da Jordan Henderson kunne løfte Premier League-trofeet for Liverpool. Endelig var øyeblikket klubben, fansen og byen hadde ventet på i 30 år kommet – de røde båndene på den etterlengtede pokalen.

– Det er på en måte ikke virkelig før man faktisk får trofeet. Alle våre drømmer gikk i oppfyllelse, sier Klopp til TV 2.

Reisen med både oppturer og nedturer gir en ekstra dimensjon til det de nå opplever.

– Å tape finalen i Champions League, for så å vinne året etter, det gjorde den tittelen ekstra spesiell. Samme med Premier League, å komme så nær i fjor, uten å vinne, det gjør dette trofeet ekstra spesielt. At vi må ha 190-og noe poeng for å endelig klare å dra i land Premier League-pokalen, viser bare hvor utrolig vanskelig dette er.

– Man må ha et lag i verdensklasse om man skal vinne Premier League. Det sier egentlig det meste.

– Poenggapet er bare på tabellen

På det meste denne sesongen ledet Liverpool med 25 poeng. Klopp selv mener at det betyr veldig lite, og at poengene ikke speiler helt virkeligheten. Slik forklarer han det:

– Ta Chelsea, for eksempel. Vi vinner 5-3, i motsatt oppgjør vant vi 2-1. Det er det som er forskjellen, det som skjer akkurat den dagen. Det er ingenting, det er marginer. Alle poengene vi har tatt er fordi gutta har vært utrolig konsekvente og stabile. Klare for hver eneste kamp som blir jevn og tøff. Det er det som har gjort oss til Premier League-mestere, mener Klopp.

– Det er det som gjør meg så stolt. Ja, vi har en fantastisk kvalitet i laget, men det handler ikke om det. Vi har ikke kun lent oss på kvalitetene. Vi har brukt kvalitetene og blandet de inn i en miks med utrolige holdninger og en spinnvill mentalitet. Derfor vant vi fotballkamper, og det er det som gjør det hele så spesielt. Poenggapet eksiterer egentlig bare på tabellen, ikke på banen.

– Hva med veien videre etter dette? Hvordan ser du for deg de neste kapitlene i Liverpools historie?

– Neste år vil av mange grunner bli ekstremt krevende. Problemet kommende sesong er at vi skal spille omtrent like mange kamper, forhåpentligvis noen flere i Champions League, men alt skal gjøres i løpet av en sesong som er fire uker kortere. Kampprogrammet er allerede utfordrende nok som det er. I tillegg til dette har du alle de andre lagene som er veldig lystne på å slå tilbake, minske gapet til toppen. Det er utfordringene våre, sier Klopp.

Grådig

Jürgen Klopp er ikke en mann som liker å dvele ved fortiden, analysere opp og ned i mente hvorfor ting ble som de ble. Tyskeren ser hele tiden fremover og etter nye måter å utvikle mesterlaget sitt på.

– Vi er nødt til å forbedre oss. Det er det eneste jeg tenker på: «Hvordan skal vi bli bedre? Hvordan skal vi forbedre fotballen vi spiller? Være mer fleksible, mer kreative i de ulike øyeblikkene?» Det er det eneste jeg bryr meg om, sier Klopp.

– Jeg kan ikke garantere at vi kommer til å vinne ligaen. Ingen kan det. Og spesielt ikke denne ligaen. Men det jeg kan garantere er at vi kommer til å kjempe for det. Være så gode som vi overhodet kan.

– Jeg er overbevist om at disse gutta er klare. Klare for den vidunderlige jakten. De kjenner lukten av suksess nå. Det vil vi ha mer av. Men vi er heller ikke dumme, vi vet at vi må krige for det.

– Så man må fortsette å være grådige?

– 100%. Vi må være grådige, sinte og mange andre ting. Grådighet er egentlig ikke et fint ord, men i sportsverdenen er det et veldig viktig tankesett. Vi må alltid være sulten på mer. Det er bare sånn vi er, vi er trent til det, utdannet til det. Men vi er nok ikke det eneste laget som tenker sånn.

– Nå gjenstår det å se hvem som vil det mest.

Liverpool møter Newcastle borte i siste kamp for sesongen. Den og samtlige andre oppgjør spilles klokken 17.00 søndag. Alle kampene ser du på TV 2s plattformer.