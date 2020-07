Carlsen slo tilbake etter tabbe: – Det var veldig, veldig dårlig

Magnus Carlsen tapte det første partiet mot Vasyl Ivantsjuk, men tok likevel sin femte strake seier etter armageddon i Legends of Chess.

– Det var veldig, veldig dårlig. Men jeg fikk mer ut av det enn det kanskje så ut som, så det var bra sier Carlsen til TV 2.

– Jeg irriterer meg over en veldig dårlig prestasjon i dag, men jeg tar det med meg. Det ene poenget jeg fikk av å vinne armageddon har ikke så mye å si, men følelsen av å fortsatt være ubeseiret i turneringen, føles veldig bra, understreker han.

Tapte første parti

Carlsens startet dagen med hvite brikker, og hans første parti mot Vasyl Ivantsjuk var det som holdt på lengst av alle de første partiene lørdag. Etter 75 trekk tapte Carlsen. 0-1. Dette var første gang Carlsen lå under så langt i turneringen.

Carlsen lå an til å vinne, men så ikke muligheten og plasserte dronningen feil og ble sjakk matt.

- Det er nesten ikke til å tro. Det er veldig overraskende, jeg tror aldri jeg har sett Magnus gjøre en så stor feil, sier Aryan Tari i studio.

I det andre partiet ble det remis etter 61. trekk.

– Magnus spilte et bra parti, og dette var mye mer annerledes enn det første partiet. Dette var roligere og mer balansert. Det andre var mer gatesjakk, kan du si, sier Tari.

Dermed var det tredje partiet veldig viktig for Carlsen, som klarte å lande dagens første seier etter 46 trekk.

Vant på armageddon

I det fjerde partiet ble det remis etter 48 trekk, og Carlsen og Ivantsjuk måtte ut i et ekstra parti, altså armageddon.

Der var Carlsen sterkest og slo Ivantsjuk på tid. Dermed endte det 3-2.

– Det var jevnt lenge, men Magnus var raskere når det gjaldt. Det var et veldig imponerende av Magnus, for det var et vanskelig parti, oppsummerer Tari.

– Da jeg hadde rotet bort fordelen min i tredje parti, følte jeg at dette ikke kom til å gå, sier Carlsen.

– Jeg følte at jeg kan alltid sette opp farten. Jeg skjønte etter hvert at jeg kom til å ta ham på tid, legger han til.