Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Toyota Crown fra tidlig 1970-tall, selve flaggskipet fra den japanske giganten.

En japansk bil som virkelig imponerte meg på slutten av 1960-tallet og inn i 1970-årene, var Toyota Crown. Dette var en skikkelig direktørbil fra øst – eller redaktørbil, i mitt tilfelle; sjefredaktøren i Morgenposten i Oslo hadde en 1970-modell Crown som firmabil den tiden jeg rakk å jobbe der før avisen ble nedlagt 1. april 1971.

Til skogbrann i Nordmarka

Jeg var nattredaktør i avisen i tillegg til å ha ansvar for motorstoffet, så det var på min vakt Morgenposten endte sin tilværelse som dagsavis i Oslo. Natt til 1. april 1971 var første – og heldigvis eneste – gang jeg har drukket champagne med alle kollegene på rotasjonen, i smoking og med mer enn én tåre i øyekroken.

Det var digresjonen...

Toyota Crown hadde jeg prøvekjørt og latt meg imponere av. Redaktørens eksemplar hadde jeg bare opplevd som passasjer, underveis til skogbrann i Nordmarka eller andre hendelser vi skulle dekke for leserne.

Førerplass anno 1970. Stort ratt, lang girspak, dårlig med kliomaanlegg og navigasjon - men alt i alt slett ikke verst. Og på sin tid veldig bra! Foto: Frank Williksen

Så satt jeg her for noen dager siden, og planla et tilbakeblikk på denne modellen – men oppdaget at det var skralt med bilder. Det var da det kom en e-post fra en ivrig Broom-leser. Han hadde lest saken min om 1970-modell Datsun 1200, og hadde alternative opplevelser av bensinforbruket. Jeg mintes dette som noe høyt, men med ham var det motsatt.

I en siste setning i e-posten nevnte han at han hadde en 1970-modell Toyota Crown som var strøken, og som fortsatt var i bruk. Mest til søndagsturer med svigermor på 96 år, men uansett! Og jo, jeg måtte gjerne ta en tur til Indre Østfold, om jeg hadde lyst – han skulle ha bilen nyvasket og klar for fotografering!

Noen ganger bare stemmer ting!

Også under panseret ser alt uklanderlig ut. Foto: Frank Williksen

Rust finnes ikke

Få dager senere tok Fredrik Dahl imot meg ute på tunet, med Toyotaen klar. Bilen var kjøpt ny av svigerfaren i 1970, og han har vært svært nøye med polering. Bilen jeg fikk se, må være landets fineste eksemplar av arten. Ikke bare er den særdeles godt vedlikeholdt, men den er også så nær original som det er mulig å være – tatt i betraktning at enkelte slitedeler faktisk må skiftes av og til.

– Ja, denne bilen har ikke en gang sett en sprayboks, her er det originallakk fra støtfanger til støtfanger. Det nærmeste den kommer den slags, er at jeg for noen år siden tok noen mindre rustflekker på den ene døren med pensel.

– Jeg kan trygt si at rust finnes ikke. Så har jeg også understellsbehandlet den regelmessig på den gode, gamle måten. Det betyr en blanding av kjedeolje, litt diesel og grease, som blandes tynt nok til at det trenger godt inn over alt.

Vedlikeholdt i snart 50 år av samme person

– I tillegg har jeg brukt vaselinspray regelmessig på takrenner og sammenføyninger, forteller Fredrik Dahl, som av yrke er verktøysliper. Selv om han formelt sett er pensjonist, er han fortsatt høyst aktiv for noen få kunder.

Dahl har tatt del i vedlikeholdet av bilen helt siden 1972. Da jobbet han hos Rolf Karlsen i Krokstadelva, som hadde Toyotaen som firmabil. Inn i familien Karlsen kom Fredrik da han giftet seg med innehaverens datter, og resten er – som det heter – historie. En veldig bra historie, for Toyotaens del, som har hatt en virkelig dedikert oppfølging i snart 50 år – av en og samme mann.

I baksetet på en Toyota Crown 1970 satt man bra. Men sikkerhetsbeltene var det ikke like god orden på den gang som nå. Foto: Frank Williksen

Kjølerslanger fra Kina

– Hvor mye jobber du med denne bilen?

– Jeg gjør det som til enhver tid er nødvendig for at den skal fremstå i sin beste form. Personlig er jeg veldig opptatt av at den skal være i original stand, og jeg tøyer meg langt for å få til dette. Under panseret er det lite som er skiftet. For 30 år siden måtte den få ny pussermotor og ny coil, og det er skiftet simmerring på bakakselen for rundt åtte år siden. Nye gummibelger på styrekuler er også satt inn. Oljefilterhuset er originalt, med utskiftbart papirfilter. Disse blir ofte byttet for å passe til nyere patronfilter, forteller han.

– Hva med gummidetaljer som slanger?

– Slike må jo av og til skiftes. Da bilen trengte nye kjølerslanger for fire år siden, måtte disse spesiallages i Kina for å få maken til de originale. Jeg bestilte 50 stykker, og leverte mesteparten til Toyota Crown-klubben.

Bred og representativ også bakfra. Foto: Frank Williksen

Kjøpt ny for 33.250 kroner

– Hvor enkelt er det å få tak i deler til en så gammel bil i dag?

– Det er slett ikke alltid enkelt, nei. Men jeg har fått hjelp fra Toyota Crown-klubben, og ellers er e-Bay et godt alternativ, sier han.

– Utvendig har det bare vært nødvendig å skifte støtfanger bak etter en påkjørsel rundt 1980. Det var en Boble som kjørte inn i oss, og med et solid hengerfeste bak på Toyotaen fikk vi minimale skader. Bobla, derimot, var ikke kjørbar etterpå.

Da bilen ble kjøpt hos daværende Toyota-forhandler Centralgaragen i Drammen i 1970, var prisen 33.250 kroner.

Elektrisk ur som plaster på såret

– De eneste skadene bilen har fått, fikk den da den var helt ny – faktisk før den var overlevert til kunden. Det ene problemet var feilboring av hull til radioantenne på venstre forskjerm. Det ble tettet med en flaskekork og lakk. Jeg kan bekrefte at korken fortsatt sitter der!

– Det andre uhellet skjedde da forhandleren tok hull i taktrekket feil sted ved montering av sikkerhetsbelte foran. Hullet er der fremdeles, og det er også det elektriske uret i dashbordet som forhandleren spanderte som plaster på såret.

...og slike herlige lange girspaker vi hadde på den tiden! Foto: Frank Williksen

Vinterkjørt et par sesonger

– Hvor mye bruker du bilen?

– Den brukes jevnlig hele sommerhalvåret. Normalt har vi alltid hatt søndagsturer med svigermor på programmet, noe hun har satt veldig stor pris på. Svigermor elsker bilen, men koronaen har stoppet dette i år, dessverre.

– Hva med vinterkjøring?

– Det er uaktuelt, og det har selvsagt hjulpet på den gode tilstanden at bilen bare har vært vinterkjørt et par sesonger, sier Fredrik Dahl, som legger til at bilen nå er registrert som «verneverdig». Det fører blant annet med seg den fordelen at han slipper å vise den for godkjenning.

Den gang var utvendige speil ofte montert på forskjermen. Foto: Frank Williksen

Første Crown kom i 1955

Toyota Crown var en stor og rommelig bil for sin tid, og var derfor populær også som taxi. Mest vanlig for modellen var nok 4-sylindret motor på 1,9 liter. Fra 1963 til 1967 ble den også levert med 6-sylindret motor på 2,0 liter med 105 hk, eller en 2,3 liter (2M) på 115 hk.

Fra 1968 kom den med 4-sylindret motor på 2,0 liter med 95 hk SAE, og det er denne motoren som sitter i den sorte 1970-modellen i Trøgstad. Bilen har 4-trinns manuell girkasse, og er en firedørs sedan, men den vanligste biltypen den gangen var nok stasjonsvogn.

Lengden var 4,69 m og bredden 1,69 m. Akselavstanden var 2,69 m og høyden 1,45 m. Egenvekt: 1.305 kg.

En liten gratulasjon til slutt: Toyota Crown feirer i år 65-årsdag som modell siden den første generasjon Crown ble lansert i 1955! I Norge var bilen sammenhengende på markedet helt til begynnelsen av 1980-tallet.

