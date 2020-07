Kledde seg ut som eldre mann og lurte til seg over 100.000 dollar

55 år gamle John Colletti kledde seg ut som en eldre mann for å unngå mistanke, mens han svindlet folk for over 100.000 dollar.

Ved hjelp av en protesemaske, forfalskede førerkort og personinformasjon han hadde fått tak i på internett, ranet Michigan-mannen til seg over 100.000 dollar, eller drøyt 900.000 norske kroner, fra casinoer i Michigan og Kansas, skriver CNN. Colletti gikk så langt at han kledde seg ut som en eldre mann for å unngå mistanke, sier føderale påtalemyndigheter.

55-åringen skal ha sett seg ut sine ofre ved å få tak i personinformasjon om dem ulovlig, for så å bruke falske førerkort til å ta ut penger fra deres personlige bankkontoer gjennom selvstyrte bankautomater på kasinoer.

Brukte forfalskede førerkort

Automatene, som leveres av Global Payments Gaming Services, brukes av kasinoindustrien for å bytte inn større sedler i mindre sedler, prosessere jackpoter, ta ut penger, og andre pengerelaterte tjenester.

For å bruke automatene må man sette inn førerkort, og skrive inn de siste fire tallene både i eget personnummer og telefonnummer. Alle ofrene skal ha hatt bankkontoene sine linket til Global Payments «VIP Preferred Program», står det i anklagen.

– Vi identifiserte først denne bedragerske aktiviteten, før vi umiddelbart varslet kunden og myndighetene. Gjennom etterforskningen bidro vi med støtte og samarbeid som gjorde at den mistenkte til slutt ble tatt, sier talskvinne for selskapet, Emily Edmonds til CNN.

Pågrepet i Kansas

Colletti ble til slutt tatt etter at å ha blitt observert på en overvåkingsvideo. I alle tilfellene brukte Colletti en protesemaske, hodeplagg, briller og noen ganger også munnbind for å se ut som en eldre, hvit mann, skriver Fox 2 Detroit.

Ved et tilfelle gjorde Colletti 15 transaksjoner, hver på mellom 2000 og 30.000 dollar. Etter å ha gjennomført transaksjonene ble han filmet på vei inn i en taxi på vei til Greektown-nabolaget i Detroit. Mens han fortsatt var i forkledning, gikk han inn på en restaurant, før han ti minutter senere kom ut uten forkledning. Da hadde han skiftet, og bar en svart plastpose, før han satte seg inn i en taxi og forlot stedet.

FALSKE FØRERKORT: Politiet fant flere forfalskede førerkort i bilen til Colletti. Foto: U.S. Attorney's Office

Et år senere ble han pågrepet på et kasino i Kansas, siktet for identitetstyveri. Colletti forsøkte å ta ut 20.000 dollar, iført flere forskjellige utkledninger. Sikkerhetsvaktene tok kontakt med han, og ba han gå til kassereren siden en så stor transaksjon krever at man oppgir personnummer.

I stedet gikk Colletti på toalettet og fjernet forkledningen.

– Colletti forlot så kasinoet med en tydelig bulk foran på buksen, som trolig var protesemasken, står det i anklagen.

Etter at han forlot kasinoet, fant sikkerhetsvaktene Collettis forkledning, to Michigan-førerkort, og rundt 11.000 dollar på toalettet. Da politiet tok kontakt med han, ble han arrestert. De fant også ytterligere to førerkort og 16.000 dollar i kontanter. Etter å ha kontaktet FBI, knyttet etterforskerne sakene i Kansas til sakene i Michigan.

Hadde samlet informasjon om over 1000 personer

Etter å ha fått en ransakelsesordre, fant etterforskere fire protesemasker, klær, mobiltelefoner, harddisker, nettbrett, falske penger, bøker om hvordan man skal komme unne med lovbrudd, en koffert og maling. På harddiskene fant etterforskerne forfalskede dokumenter, bakgrunnssjekker på flere individer, videoer om hvordan man skal forfalske penger, håndskrevede signaturer, og Excel-ark med over 1000 forskjellige navn, og en oversikt over deres personnummer, kontonummer og lønn.

I tillegg fant de 83 førerkort, 14 forsikringskort, seks dykkersertifikater, og mye mer.

Colletti blir nå siktet for overføringsbedrageri, identitetstyveri og bedrageri og relatert aktivitet i sammenheng med tilgang til enheter. Han er for tiden i varetekt i Kansas, og neste høring er satt til 30. juli.