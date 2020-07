Straffebonanza da Sandviken tok tre poeng

Maria Brochmann ble matchvinner og sørget for at Røa fortsatt står med null poeng etter fire kamper.

Røa - Sandviken 2-3

Det ble hele tre straffemål og to fine scoringer av Maria Brochmann da Sandviken tok tre poeng mot Røa lørdag ettermiddag.

Thomas Lyngbø ledet Sandviken til seier i første kamp etter at Patrik Hansson ga seg som hovedtrener tidligere denne uken. Til tross for to straffemål, klarte ikke Røa å ta poeng på hjemmebane. Det betyr at Geir Nordby og Røa står med null poeng etter fire runder spilt.

Sandviken spilte Røa tidlig lave og kontrollerte spillet greit fra start. Etter en knapp halvtime ledet Sandviken 2-0, etter scoring av Maria Brochmann og en sikker straffe av Lisa Naalsund. Åtte minutter senere pekte dommeren på straffemerket igjen, men denne gang i favør hjemmelaget. Linn Huseby var sikker fra krittmerket og reduserte for Røa.

Det ble enda en straffe på Røa, etter 80 minutter spilt. Linn Huseby fikk dermed sette sin andre straffe for dagen. Men Sandviken slo tilbake etter kun fire minutter. Sandvikens Maria Brochmann ble matchvinner fem minutter før ordniær tid, da hun smalt ballen opp i krysset etter målgivende fra Kennya Cordner.

Sandviken kan dra hjem til Bergen med tre poeng i sekken, mens Røa fortsatt står med null poeng etter fire runder.