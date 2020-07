Da TV 2 snakket med sentersjef på Charlottenbergs shoppingcenter, Claes Sjöholm, like før klokken ni, stod han og fulgte med på åpningen av senteret.

– Det er en gledens dag, og vi er kjempeglade for at den endelig er her. Det er en kjempestor dag for både Charlottenberg og Värmland, sier en lykkelig Sjöholm.

Han forteller at senteret er godt forberedt på å ta imot ivrige nordmenn.

– Vi har forberedt oss på mange måter, og har lagt en detaljert handlingsplan som gjør at vi er trygge på at vi kan ta imot mange nordmenn.

– Vi er et stort senter som kan ta inn mange folk på en gang, men vi følger hele tiden med på at det ikke blir for mange, sier Sjöholm, som sier at senteret minner kundene om å holde avstand, ha god håndhygiene og om å holde seg unna dersom de har symptomer.

Tre timer senere er det en fornøyd Sjöholm som snakker med TV 2.

– Jeg vil si at vi har fått en gunstig start i dag. Det har ikke vært noen tilstorming av kunder i det hele tatt. Jeg vil si vi har hatt en skikkelig gunstig start, og vi har kapasitet til betydelig flere kunder enn dette på en sikker måte.

Sentersjefen har ikke noe estimat på hvor mange nordmenn senteret regner med å ønske velkommen i løpet av lørdagen.

– Vi har spekulert kjempemye i det. Vi har forberedt oss på det beste eller verste, alt ettersom hvordan man ser det, men i alle fall flest mulig, sier han.

Kø ved Systembolaget

Like før klokken 10, en drøy time etter åpningstid ved Charlottenbergs Shoppingcenter i Värmland, var køen begynt å danne seg ved både Systembolaget og Maxi Mat.

– Det har vært kø, men det har gått veldig fint. Vi har fått hjelp av vektere og senterets personell for å sørge for at alle kommer trygt inn, sier butikksjef ved Systembolaget i Charlottenberg, Angelica Almlöv, til NTB.

Hun legger til at de er nøye med å følge helsemyndighetenes regler.

– Jeg tror det kommer til å flyte bra på utover dagen. Vi har fylt på med varer, så det føles godt. Vi er vant til å jobbe og ha mye folk, så vi synes dette er flott.

Oppfordrer folk til å være forsiktige

Tolletaten sier de forventer mye folk når nordmenn nå kan reise på grensehandel igjen.

– Vi forventer mye folk, og en økning i antallet som tar seg over grensen, sier seksjonssjef i Tolletaten, Kjersti Bråthen.

FORVENTER FOLK: Kjerstå Bråthen forventer mye folk lørdag. Foto: Ingvild Fjeldtveit.

Bråthen forteller at flere misforstod og trodde at grensen åpnet umiddelbart da regjeringen i går annonserte at Värmland var blitt grønt. Disse må nå i karantene.

Hun opplyser at personkontrollen vil fortsette som før. Dette fordi deler av Sverige fortsatt er rødt. Dermed vil alle på svenskehandel bli kontrollert på vei tilbake til Norge. Alle som reiser over grensa, anbefales å ha med pass.

Bråthen har en klar oppfordring til nordmenn som nå reiser over grensen.

– Vi vil bare oppfordre folk til å være forsiktige. FHI og myndighetene oppfordrer jo alle til å være fornuftige. Det blir en kostbar handletur hvis du blir smittet.