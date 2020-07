Askim-drapet: 49-åring fengslet i fire uker

Den 49 år gamle mannen som er pågrepet i Askim-drapet, ble lørdag formiddag fengslet i fire uker. To uker med full isolasjon, og fire uker med brev- og besøksforbud.

Politiet fikk medhold på alle punkter av tingretten.

Dette opplyser politiadvokat Yvonne Schilling til TV 2.

– Det viser at tingretten er enig med politiets vurdering, at det er grunnvilkår til skjellig grunn til mistanke, sier advokaten.



Advokat Tor Fagermo Sæter forsvarer 49-åringen. Han opplyser til TV 2 de vil anke kjennelsen.

– Politiet mener de har nye bevis i saken som de har framlagt for retten i dag, og jeg er uenig i at de kaster et større mistankens lys over min mann, sier Fagermo Sæter, som mener at skjellig grunn til mistanke ikke er oppfylt.



Mannen som ble løslatt torsdag, ble pågrepet igjen natt til fredag for drapet på Christian Halvorsen (43).

Da ble mannen som ble siktet for drapet i Askim 12. juli fremstilt for varetektsfengsling i Fredrikstad tingrett.

– Møtet gikk rolig for seg, og den siktede begjærer seg løslatt. Politiet mener at grunnvilkår om skjellig grunn til mistanke er oppfylt, men det vil retten ta stilling til nå, sa politiadvokat Yvonne Schilling tidligere lørdag.

Schilling vil ikke gå innpå funnene som styrker mistanken mot den siktede 49-åringen.

– Han er rystet



Forsvareren sier til TV 2 at 49-åringen ble rystet over den nye pågripelsen fredag kveld.

– Han ble pågrepet på sin mors adresse av bevæpnet politi og opplevde det som svært dramatisk.

Fagermo Sæter har enda ikke vært i kontakt med den siktede etter at kjennelsen om fengslingen kom.

John Christian Elden er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til Halvorsen, og sier at familien har hatt det svært vanskelig i tiden etter.

Pågrepet igjen

49-åringen og en mann på 32 år er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen.

Mandag ble begge to varetektsfengslet, men 49-åringen ble løslatt av Borgarting lagmannsrett torsdag. Deretter ble han igjen fengslet fredag.

Borgarting lagmannsrett løslatte mannen torsdag fordi det ikke var skjellig grunn til mistanke, mens den medsiktede 32-åringen i saken fortsatt er fengslet.

49-åringen ble pågrepet igjen klokken to natt til fredag, og ble avhørt samme dag.

– Etterforskningen har avdekket nye bevis som styrker mistanken mot siktede, slik at vi har gått til ny pågripelse av han, sa påtaleansvarlig Yvonne Schilling i Øst politidistrikt til TV 2 fredag.

Påtaleansvarlig ønsket fredag ikke å gå inn på hvilke nye bevis som lå til grunn for pågripelsen, av hensyn til etterforskningen.

Mannens forsvarer, Tor Fagermo Sæter, fortalte i en SMS til TV 2 fredag at hans klient stiller seg uforstående og oppgitt til pågripelsen.

Skutt mens han grillet

12. juli ble 43 år gamle Christian Halvorsen skutt og drept mens han grillet sammen med familien i Askim.

Samboeren forsøkte livreddende førstehjelp, men livet hans sto ikke til å redde. Seks dager etter drapet ble 49-åringen og 32-åringen pågrepet i saken.

– Da han ble funnet av sin samboer var grillmaten ferdig og han lå død i hekken. Det er en ganske spesiell opplevelse å komme hjem til, i det som skulle være et hyggelig måltid, sier familiens bistandsadvokat John Christian Elden.