Fotballryktene: Manchester United interessert i De Gea-utfordrer

Ole Gunnar Solskjær ser også på alternativer til Jadon Sancho, og Chelsea vil hente José Giménez. Her er lørdagens fotballrykter!

Chelsea har tidligere meldt interesse for Atlético Madrids sisteskanse Jan Oblak, men nå har også Manchester United meldt seg på i kampen om den slovenske keeperen. Situasjonen rundt David de Gea er fortsatt usikker, til tross for Ole Gunnar Solskjærs gjentatte tillitserklæringer. Det skriver The Sun.

Adam Lallana rakk å bli ligamester med Liverpool, men nå er han ferdig i klubben. Ifølge The Telegraph er det Brighton som leder an i kampen om 32-åringen. Lallana har vært i Liverpool i seks år og vunnet Champions League, VM for klubblag og Premier League med klubben. Han går gratis, som Bosman-spiller.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har fortsatt troen på at de kommer til å signere Jadon Sancho. Men Solskjær har også sett seg ut et mulig alternativ, dersom de ikke får 20-åringen fra Borussia Dortmund. Ifølge The Athletic er Bayern Münchens Kinglsey Coman (24) aktuell dersom klubben ikke får til en avtale med Sancho.

Frank Lampard ønsker å hente Atlético Madrids José Giménez til Chelsea. Forsvarsspilleren har slitt med skader denne sesongen, men har vært en viktig spiller i Atletico i skadefrie perioder. Derfor er han på toppen av Lampards liste, dersom manageren bestemmer seg for å styrke forsvaret sitt ytterligere, det skriver The Telegraph.