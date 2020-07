Nordmenn strømmer til kjøpesenter i Sverige: – Det er godt å komme hit og spare penger

Fredag ble Värmland kategorisert som «grønt» område, og fra midnatt kunne nordmenn igjen strømme til et av de mest populære svenskehandelområdene uten å måtte i karantene.

Blant de ivrige nordmennene er Tore Enerud. Han gleder seg til å kunne handle til svenske priser igjen.

– For det første får jeg veldig godt betalt for det, for jeg sparer jo 1000 kroner bare på en stokk snus. Og jeg kjøper hundefor. Hjemme får du 12 kilo for 841 kroner, her får du 15 kilo for 200, sier Enerud.

– Så kjøper du litt kjøtt, og littegrann. Så må jeg innom Systemet (Systembolaget, red.anm.) da. Si du kjøper et brett øl, så betaler du det samme for tre bokser her, som for en boks i Norge.

Pensjonisten sier han har savnet turene over grensen.

– Ja, det har jeg gjort. Når du er pensjonist så er det godt å få komme hit og spare noen penger. Til og med på diesel sparer du penger på. Hjemme kostet det 15,85, her var det 11 kroner og 12 øre. Da får du veldig godt betalt for å kjøre over, sier Enerud, som tar turen over grensen et par ganger i måneden.

Øverst på handlelisten står snus, hundemat, øl og flatbiff.

– Det er en gledens dag

Når TV 2 snakker med sentersjef på Charlottenbergs shoppingcenter, Claes Sjöholm, like før klokken ni står han og følger med på åpningen av senteret.

– Det er en gledens dag, og vi er kjempeglade for at den endelig er her. Det er en kjempestor dag for både Charlottenberg og Värmland, sier en lykkelig Sjöholm.

Han forteller at senteret er godt forberedt på å ta imot ivrige nordmenn.

– Vi har forberedt oss på mange måter, og har lagt en detaljert handlingsplan som gjør at vi er trygge på at vi kan ta imot mange nordmenn.

– Vi er et stort senter som kan ta inn mange folk på en gang, men vi følger hele tiden med på at det ikke blir for mange, sier Sjöholm, som sier at senteret minner handlerne om å holde avstand, ha god håndhygiene og om å holde seg unna dersom de har symptomer.

Sjöholm har ikke noe estimat på hvor mange nordmenn senteret regner med å ønske velkommen i løpet av lørdagen.

– Vi har spekulert kjempemye i det. Vi har forberedt oss på det beste eller verste, alt ettersom hvordan man ser det, men i alle fall flest mulig, sier han.

Oppfordrer folk til å være forsiktige

Tollvesenet sier de forventer mye folk når nordmenn nå kan reise på grensehandel igjen.

– Vi forventer mye folk, og en økning i antallet som tar seg over grensen, sier seksjonssjef i Tolletaten, Kjersti Bråthen.

Bråthen forteller at flere misforstod og trodde at grensen åpnet umiddelbart da regjeringen i går annonserte at Värmland var blitt grønt. Disse må nå i karantene.

Hun opplyser at personkontrollen vil fortsette som før. Dette fordi deler av Sverige fortsatt er rødt. Dermed vil alle på svenskehandel bli kontrollert på vei tilbake til Norge. Alle som reiser over grensa, anbefales å ha med pass.

Bråthen har en klar oppfordring til nordmenn som nå reiser over grensen.

– Vi vil bare oppfordre folk til å være forsiktige. FHI og myndighetene oppfordrer jo alle til å være fornuftige. Det blir en kostbar handletur hvis du blir smittet.