Gatekampene fortsetter: – Det er brutalt og nedverdigende

Natt til lørdag samlet igjen tusenvis av demonstranter seg foran domstolbygningen i Portland i delstaten Oregon.

Dette var den 57. dagen på rad at folk samlet seg for å protestere i Portland, ettersom opptøyene har pågått helt siden George Floyd døde i politiets varetekt i Minneapolis i mai.

18 personer er pågrepet og siktet for å ha overfalt politifolk og tent på branner den siste uken.

– Jeg tror ikke myndighetene har grunnlag for å sende sikkerhetsstyrkene hit. Og styrkene har tydelig ikke fått riktig opplæring, forteller Brian, en av demonstrantene som kun ønsker å stille med fornavn.

DEMONSTRERER: Brian mener at sikkerhetsstyrkene mangler god nok opplæring. Foto: Mathias Ask / TV 2

Demonstrasjonene har tatt seg opp etter at en føderal dommer avviste delstatens krav om tilbaketrekning av sikkerhetsstyrkene fra byen.

Byens politiske ledelse er sterkt kritiske til at president Donald Trump har sendt sikerhetsstyrkene til Portland.

Utover natten kom det harde sammenstøt mellom demonstranter og politiet, som brukte tåregass for å spre folk.

– Jeg har opplevd tåregass to ganger nå, forteller Brian.

Han forteller også at han forrige uke så en mann bli slått i ansiktet av politiet.

– Jeg har vært her i halvannen uke, og det er faktisk roligere i dag. Det har vært enda større de andre dagene, sier Brian.

OPPGITT: Julie, en av demonstrantene, er usikker på hvordan opptøyene skal roe seg slik situasjonen er. Foto: Mathias Ask / TV 2

Julie, en annen demonstrant som heller ikke ønsker å stille med etternavn, mener det er brutalt og nedverdigende slik politiet og myndighetene handler nå.

– Det er sørgelig at det har vært så mye vold fra myndighetenes side, på alle kanter egentlig, sier Julie.

– Politiet vil ikke gi seg, og folk her vil ikke gi seg. Så jeg skjønner helt ærlig ikke hvordan dette skal roe seg, sier hun.

Flere lokale innbyggere i Portland opplyser til TV 2 at det nærmest har blitt en rytme at demonstrantene er ute til klokken 23, før politiet dukker opp og rykker inn med tåregass.

– Styrkene er ikke lært opp skikkelig. Hvis de faktisk hadde vært det, ville ikke dette ha skjedd, sier Brian.

Blusset opp

Etter at president Donald Trump sendte føderale styrker til byen 14. juli, og begrunnet dette med at myndighetene der var ute av stand til å sikre ro og orden, har uroen blusset opp.

Portlands politiske ledelse har gjort det klart at de føderale sikkerhetsstyrkene ikke er ønsket, men vant ikke fram i retten med sitt krav om tilbaketrekning.

– Framsto som tosk

Portlands ordfører Ted Wheeler deltok selv i en demonstrasjon onsdag, noe Trump latterliggjorde i et intervju med Fox News fredag kveld.

– Han fremsto som en tosk. Han ønsket å være blant folket, så han stilte seg i folkemengden og de banket vettet ut av ham, sa Trump og fortsatte:

– Det var slutten for ham. Så det var ganske patetisk.

De føderale styrkene fra Department of Homeland Security er tungt bevæpnet og benytter militære uniformer, men uniformene er uten navnemerker eller andre former for identifikasjon. Soldatene kjører i umerkede biler.