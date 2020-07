Brann-treneren bærer på en drøm. Den vil han nå før han forlater klubben

– Jeg vet at Bergen er gal nok, og god nok til å få det til. Hvis vi tør å stå i dét, sier Lars Arne Nilsen om fremtidsplanene.

Sesongstarten til Brann er den svakeste under Lars Arne Nilsens ledelse, og Sotraværingen innrømmer at prestasjonene har vært for ustabile.

Før lørdagens oppgjør mot Kristiansund ligger Bergens-laget på sjetteplass.

– Vi har spilt veldig god fotball innimellom. Men for sjelden. Vi har vært veldig variable, sier Nilsen.

Men han ser konturene av et angrepsspill som gjør at han tar i bruk store ord.

– Rekken med Bamba og Gilbert og Robert er fantastisk, så skal vi fôre dem. Når vi får dét til, ser det veldig bra ut.

TV 2 møter Brann-treneren i nøstet hans, utenfor Bergen. Det er her 56-åringen nullstiller seg og fintenker, som han selv beskriver det.

I årets sesongstart har Brann-treneren spesielt hatt utfordringer med å sette en forsvarsfirer.

Lars Arne Nilsen drar til nøstet sitt utenfor Bergen for å få fred. Båten, en såkalt Oselver, er som et levende kunstverk for Brann-treneren. Foto: Arber Maliqi

– Vi måtte skifte ut hele i løpet av en kamp og hatt kanskje tre av fire ute med skade. Det har en del med det defensive å gjøre, men det er også der angrepene starter.

Og når prestasjonene uteblir, kommer kritikken. Som Nilsen erkjenner, kan være berettiget.

– Når vi spiller en såpass dårlig første omgang som vi gjorde nå sist, så kjenner jeg på det på samme måte som supporterne. Jeg forstår fult ut kritikken som media og supporterne kommer med. Da er det jo vondt, selvfølgelig.

En maktfaktor i Skandinavia

Når det stormer, trekker han seg tilbake til nøstet, eller tar en tur i byfjellene. Og minner seg selv på den store drømmen han bærer på.

– Gullet skal jo tilbake til Bergen, men vi skal ikke ha gull i en sesong, vi skal være en maktfaktor over lang tid, og da må fundamentet på plass.

GULLFESTEN: Året da Brann ble Seriemester og feiret gullet etter 5-2 seieren over Viking. Foto: Hommedal, Marit

Fundamentet som Nilsen ønsker seg, er en innendørshall utenfor Brann stadion, med toppidrettslinje for de unge talentene.

– Hvis vi skal bli et stabilt topplag over tid, så må vi greie å produsere egne spillere. Og det er veldig vilje i klubben til det og vi har veldig lyst til å få det til.

Daglig leder i klubben, Vibeke Johannesen og sportssjef Rune Soltvedt har jobbet med hall-prosjektet i fem år allerede.

Det er også etablert en samarbeidsgruppe med mange ulike aktører fra idrett og kommune, for å se på mulighetene for en fotballhall i området rundt Brann stadion.

Og Trond Mohn er positiv til finansiering.

TETT SAMARBEID: Lars Arne Nilsen og Vibeke Johannesen har jobbet med klubbens store planer siden 2015. Foto: Carina Johansen

– Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har inne søknad om NTG på Stadion. Vi har ledige lokaler og det er viktig for oss å ha det lokalisert på Stadion for å ta neste steg hva gjelder utvikling av spillere, forteller Vibeke Johannesen.

Ungdomskolen er allerede godkjent, men klubben fikk avslag på videregående skole i første omgang.

– Vi har klaget på avslaget og venter på svar. Korona-situasjonen har gjort at dette har tatt noe lengre tid, forklarer Johannesen.

Hvis prosjektet får den nødvendige støtten fra Bergen kommune, er ikke Lars Arne Nilsen i tvil;

– Vi kan bli en av Skandinavias beste klubber på spillerutvikling. Da kan vi legge et fundament og bli en stabil toppklubb. Nå har vi vært en toppklubb for vi har spilt i Europa og tatt medalje hvert år de siste årene, men vi må ta neste steg.

Det er ikke slik at gullet skal hem, vi skal være i toppen hele tiden. Det er drømmen min, som ingen kan ta fra meg. Og jeg vet at det er mulig. Lars Arne Nilsen, Brann-trener.

Selger spillere for millioner

Nilsen ser med fascinasjon på hva Bodø Glimt har fått til, og ser likhetstegn med det Brann ønsker å gjøre.

– De har jobbet veldig godt med akademiet sitt og de unge spillerne. Og får du frem slike generasjoner som de har nå, er det fantastisk å se på. Men dit skal vi og.

Han sammenligner det med hva han fikk være med på i Hødd.

– Det var et juniorlag som på en måte gikk gradene i lag. 7-8 av de ble Norgesmestere i fotball. Det skulle ikke være mulig. Det vi gjorde der, var et eventyr.

HØDD-SUKSESS: Lars Arne Nilsen og sønnen Sivert Heltne Nilsen etter cupfinalen mellom Hødd og Tromsø i 2012. Foto: Scanpix

Nå ønsker 56-åringen å være med på et tilsvarende eventyr i Brann.

– De beste lagene i Skandinavia selger spillere for ganske mange millioner. Det er fremtiden for oss og, men vi må ha hjelp fra folka og politikerne i byen, og jeg tror vi kommer til å få det til.

Tatt steg for steg

Det er denne drømmen som driver Brann-treneren. Sotraværingen minner om hva klubben allerede har fått til siden de begynte den tøffe jobben i 2015.

– Da vi startet på dette prosjektet i 2015 var det ingen som trodde at vi skulle rykke opp. Vi var på tiende plass i Obos ligaen altså. Vi var under administrasjon. Men vi rykket opp. Alle sa vi kom til å rykke rett ned igjen, men vi tok sølv. Og vi spilte i Europa året etter det igjen, og vi tok bronse. Så vi har tatt steg for steg, så er det det lille ekstra, drømmen.

Samtidig er 56-åringen krystallklar på at han må prestere som A-lagstrener.

UJEVNE: Lars Arne Nilsen erkjenner at Brann har vært for variable i prestasjonene så langt i sesongen. Foto: Marit Hommedal

– Jeg er hovedtrener i Brann. Jeg skal sørge for at vi vinner kamper, spiller god fotball og får frem de talentene vi har. Det er hovedjobben min, men drømmen min er noe annet, det er noe over dét.

– Hvor lenge tror du at du er i Brann?

– Jeg tenker ikke sånn egentlig. Drømmen min er at når jeg er ferdig i Brann, så er vi en av Skandinavias beste klubber, og et kraftsenter på spillerutvikling. Det er ikke sikkert at jeg får lov til det, men det håper jeg.