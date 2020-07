Spania-flyenes kappløp er i gang

Fredag ettermiddag ble Spania merket som et rødt land. Dermed må alle som kommer til Norge fra Spania etter midnatt, i karantene.

To flyvninger fra Spania er spesielt nærme tidsfristen.

Lander de på Gardermoen etter midnatt, er det ti dagers karantene som venter passasjerene om bord.

Tidspunktet som gjelder er når flyet lander på på rullebanen på Gardermoen.

Snakk om minutter

Et Norwegian-fly fra Malaga skulle i utgangspunktet ha landet på Gardermoen klokken 23.55.

Et SAS-fly fra Alicante skulle i utgangspunktet ha landet klokken 00.10 natt til lørdag, men flyselskapet har lovet at de skal prøve å få flyet tilbake til Gardermoen før midnatt.

– Men vi garanterer ingenting. Sikkerheten kommer uansett først, understreker pressesjef John Eckhoff i SAS.

Følg flyenes forventede ankomsttid her: Norwegians fly fra Malaga: Ny ankomsttid 23.36

SAS' fly fra Alicante: Ny ankomsttid 23.51 Sist oppdatert klokken 23.18 Kilde: Avinor

– Må i karantene

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad fikk spørsmål om flyet under pressekonferansen fredag.

– Ja, det er slik at de må i karantene dersom de lander over midnatt. Vi måtte sette strek et sted, og da ble det her. Om det ikke hadde vært SAS-flyet, så ville det vært en ferje eller noen andre som fikk problemer, sa han.