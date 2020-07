Raser etter «Spania-rødt»: – Dette er overhodet ikke rettferdig

SPANIA, ALTEA, ALICANTE (TV 2): Restauranteier Åge Folkestad er svært skuffet over at regjeringen valgte å rødmerke hele Spania da de nye reiserådene ble presentert fredag.

Fredag kom regjeringen med de oppdaterte reiserådene. Som mange fryktet, ble hele Spania markert som «rødt».

Det har satt sinnene i kok hos nordmenn som er i Spania.

I byen Altea i Alicante-provinsen har Åge Folkestad drevet en svært populær restaurant blant tilreisende nordmenn i over 20 år. Han er skuffet over dagens nyhet fra regjeringen.

– Jeg kan ikke forstå det. Nå er det veldig mange av mine gjester og kunder som har måttet fyke hjem på grunn av dette.

Han peker på smittetallene i Valencia, som er omtrent like lave som i Norge.

Unødvendig frykt

Folkestad mener regjeringen skaper unødvendig frykt ved å rødmerke hele landet.

– Dette er overhodet ikke rettferdig. Man burde heller gjort slik man gjør i Sverige, å vurdere dette fra region til region.

Lokale myndigheter er enig med Folkestad. De mener regjeringen burde skille mellom regionene i landet. Byråd for utenlandske tilreisende, Martine Mertens, opplyser om at de for øyeblikket ikke har noen smittede i byen.

Hun kommer med en oppfordring til den norske regjeringen.

– Norske myndigheter bør gjøre en ny vurdering, der de heller ser på regionene istedenfor hele landet.

Vanskelig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er vanskelig å tegne opp kartet over «røde» og «grønne» land. Kartene må være detaljerte og oppdaterte.

– Da må man basere seg på omtrent 800 regioner i Europa, hvor ting endrer seg fortløpende.

GRØNNE OG RØDE LAND: Regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen, der nye reiseråd ble lagt fram fredag. Foto: Heiko Junge

Han forklarer at de foreløpig har valgt å vurdere land som helhet, sett bort ifra Norden.

– I Norden har man veldig gode tall, og vi stoler på det som blir rapportert inn. Derfor kan vi gå mer på regionsnivå, slik det er nå, forklarer han.

Turistene forsvinner

Når norske turister nå setter seg på flyene hjemover mot Norge, er Folkestad redd for at de ikke vil returnere til Altea.

Han synes det er synd, i og med at byen gjør alt de kan for å holde smitteprotokollene oppdatert. Folkestad skryter av kommunen, som han mener har gjort en kjempejobb for å bremse ned virusutbruddet i området.

– Vi har gjort så mye fordi vi er avhengig av turismen her. Vi lever av dette, sier han.