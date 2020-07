Vålerenga topper tabellen etter seier – treneren satte seg frivillig på tribunen

Avaldsnes gikk tidlig i ledelsen, men Vålerenga snudde kampen etter at treneren kom ned fra tribunen.

Vålerenga - Avaldsnes 2-1 (0-1)

Avaldsnes ledet lenge borte mot Vålerenga, men etter en svak førsteomgang klarte Vålerenga å snu kampen. Det er andre kamp blåtrøyene slår tilbake i 2. omgang.

Kveldens helt ble Ajara Njoya som ble matchvinner like før slutt.

– Hver gang jeg går ut på banen gir jeg mitt beste, og jeg gir aldri opp. Jeg prøver å løpe og score det siste målet, sier Njoya til TV 2.

– Jeg er stolt over laget, vi har gode spiller og vi kjemper alltid for å vinne kampene, legger hun til.

– Tre poeng føles alltid godt. Måten vi får dem på viser en styrke. Vi kan spille mindre bra i perioder, men likevel komme tilbake og gjøre ting rett. Det er et lag med sterk mentalitet vi har, sier Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen.

Han ville ikke klandre spillerne for den svake førsteomgangen, og tok den på sin kappe.

– Det må være min feil. Jeg klarte ikke å sette spillerne opp der de skulle være, og kanskje jeg kunne gjort det litt bedre på det taktiske. Det fikk vi rettet på i pausen, forteller Jensen.

Gikk opp på tribunen av fri vilje

Vålerenga-treneren satt deler av kampen på tribunen - av fri vilje.

– Hvorfor gjorde du det?

– Det gjør jeg som regel i løpet av kamper. Det er viktig å se kampen ovenfra der jeg har best utsikt. Det er jo rart at treneren sitter på benken. Jeg vil se hva som skjer, og jeg skal ta noen viktige beslutninger, og viktige beslutninger treffer man kun på om man har gode muligheter til det, og det har jeg best ovenfra.

– Så ut som dere tok mer grep om kampen etter du kom ned med instruksene?

– Ja, det er jo det som det handler om. Det er jo min jobb, sier Jansen og ler.

– Utrolig surt

Avaldsnes-spiller Andre Norheim var naturlig nok misfornøyd.

– Det er utrolig surt. Vi dominerte 1. omgang, følte vi hadde full kontroll og ledet til pause. Så det er veldig kjipt at vi klarte å rote det til på slutten, sier hun til TV 2.

– Vi burde egentlig klart å få med oss et poeng, så det er bittert. Jeg synes vi gjorde årsbeste i 1. omgang, og lyktes veldig bra med kampplanen og spillerne gjorde en god jobb. Så kom vi ikke helt i gang i 2. omgang, og Vålerenga tok oss litt høyt, og vi ble litt stresset, sier Avaldsnes-trener Thomas Dahle.

Med fredagens tre poeng leder Vålerenga Toppserien med ni poeng, to poeng foran Rosenborg på andreplass, Lillestrøm på tredje og Avaldsnes på fjerde som alle har syv poeng.

Tidlig scoring

Avaldsnes var nære ved å gå i ledelsen etter kun tre minutter da skuddet fra Hanna Dahl gikk i tverrliggeren. Men drømmestarten var ikke langt unna, for to minutter senere var gjestene i ledelsen.

Olaug Tvedten fikk lagt inn mot fem-meteren der lagets toppscorer, Rasheedat Ajibade, headet inn 1-0. Ajibade står nå med tre mål så langt i årets Toppserie.

Avaldsnes holdt på høyt press og dominert spillet innledningsvis i kampen. Vålerenga kom mer med utover i omgangen, men maktet ikke å utlikne før pause.

Sigurdardóttir utlignet

Etter hvilen var det Vålerenga som hadde det største presset, og kom til et par brukbare sjanser. I det 69. spilleminutt kom utligningen for vertene som stort sett hadde styrt spillet etter pause.

Victoria Esson i Avaldsnes-målet måtte gi en retur på et skudd fra Celin Ildhusøy. Ingibjörg Sigurdardóttir var våken på returen og fikk satt inn 1-1 for Vålerenga. Dette var hennes første scoring for sesongen.

I det 89. minutt satte Ajara Njoya inn 2-1 for vertene, en scoring som hadde lagt i luften gjennom 2. omgangen. Vålerenga-spissen kom alene med Esson og satte iskaldt ballen i mål.