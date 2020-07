Slår riksalarm etter at drapsdømt (18) rømte

Svensk politi har slått riksalarm etter at en drapsdømt 18-åring rømte under en tur til et kjøpesenter i Kungsbacka.

Overvåkningsbilder fra et kjøpesenter i Kungsbacka utenfor Gøteborg, viser hvordan 18 år gamle Abdirizak Abdimalek Osman rømmer midt på lyse dagen, skriver Expressen.

Osman var på permisjon da han rømte fra sikkerhetsvaktene han var sammen med tirsdag denne uken.

De to sikkerhetsvaktene gikk sammen med 18-åringen da to menn kom løpende bakfra. Bildene viser at Osman blir oppmerksom på mennene, og at de får han med i en drosje som står på parkeringsplassen utenfor senteret.

Siden rømningen skjedde tirsdag, har politiet jaktet på Osman og mennene som hjalp han å rømme i Gøteborgsområdet.

Osman ble dømt for drap etter å ha skutt og drept en 24 år gammel mann på en pizzeria i Rinkeby i januar 2018.