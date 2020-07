Han liker å ha forskjellige ting å gjøre på, Johannes Høsflot Klæbo, og de siste månedene er langrennsstjernen blitt en ivrig golfspiller.

– Jeg vil på ingen måte si at jeg er god. Jeg vil nok kategorisere meg som relativt dårlig, sier Klæbo med et smil når TV 2 møter ham på golfbanen i Trondheim.

Johannes Høsflot Klæbo gir alt, men vil selv ikke beskrive seg selv som god i golf. Foto: Kristoffer Bergersen

Det startet med at kompisgjengen hadde spilt litt sammen, før Klæbo foreslo at de skulle ta golfkurs.

– Så endte det opp med at vi ble ganske frelst, eller hektet, forteller han.

Nå har Klæbo spilt i en og en halv måned, og det er ikke blitt få økter på skiløperen.

– Da vi tok kurset, spilte vi mye og jeg prøvde å få til en gang hver dag. Så viste det seg også etter at jeg hadde kjøpt hytten på Skeikampen, at det var en golfbane der også, så det var litt tilfeldig, forteller 23-åringen.

Denne helgen skal han til og med konkurrere i lokalturneringen «Verdens bæste trøner», men noen topp-plassering blir det trolig ikke.

– Jeg har høyt handikap og mange tildelte slag. Så nei, jeg er ikke veldig god. Jeg har på ingen måte ambisjoner om å bli noe god, men det er mer en artig greie med kompisgjengen. Og så er det veldig artig å få se nå hvordan det skal gjøres, sier Klæbo med et smil.

Johannes Høsflot Klæbo stortrives på golfbanen. Foto: Kristoffer Bergersen

En hobby uten fingerbrudd

Når han har treningsfri, trives Klæbo godt med å fylle fritiden med andre aktiviteter, men noen ganger har det gått galt. To ganger har hobbyene resultert i fingerbrudd, først etter en økt med basketball, så da han bommet på en boksemaskin.

Den nye golf-hobbyen er trolig en god del tryggere.

– Jeg håper jeg har valgt en hobby som gjør at jeg unngår sånne ting som brudd i fingrene, sier Klæbo.

– Kompisgjengen begynner å få et brukbart nivå nå, så forhåpentligvis kan jeg unngå å bli truffet i hodet av en ball, legger han til med et smil.

– Kan hobbyen komme i veien for langrenn?

– Nei, det tror jeg ikke. På ingen måte. Jeg er veldig opptatt av at den viktigste jobben jeg gjør er på treningsfronten i forhold til det å gå fortest mulig på ski. Nå går vi inn i mesterskapsesong tre år på rad, og da er det veldig mange muligheter. Så er det viktig å ha noe annet å holde på med, og ikke bare være for opptatt av det man skal gjøre til enhver tid, og der tror jeg golfen kan være en bra bidragsyter.

Håper å fortsette med golfen

For golfen er blitt et fint avbrekk i hverdagen for skisstjernen.

– Det hender at det er dager der jeg ikke har to treningsøkter, og da kan det være artig å holde på med noe annet enn å bare være hjemme og se på TV. Jeg synes det er artig å spille, og så blir det en evig konkurranse med seg selv der jeg prøver å slå forrige runde. Det er det som er artig med det.

Ettersom skiene tar mer og mer over for golfen fremover, satser Klæbo på å finne tid til sin nye hobby - også når det er lite tid til overs.

– Dessverre blir det mindre og mindre, men jeg håper i hvert fall jeg kan få spilt litt, og i hvert fall tatt i en golfkølle en gang i uken, understreker han.

Daglig leder i Trondheim Golfklubb, Terje Skogseth, kan fortelle om stor aktivitet den siste tiden, og at interessen for golf øker og øker. Et av de nye ansiktene på Sommerseter er Klæbo, og det synes Skogseth er gledelig.

– Jeg tror nok at han kommer til å være mer misfornøyd etter denne konkurransen her enn det han pleier å være etter skirenn, sier Skogseth og ler.

– Men han går nok «all in» som han alltid gjør her. Han har vært ganske ivrig siden han gikk på kurs her i vår og spilt. Jeg tror han kommer til å gjøre det ok, og så koser han seg med golfen og det tror jeg er det viktigste.