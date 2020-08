Heroiske Lindelöf stoppet frekk tyv

Politiet takker for hurtig og klok inngripen da 90 år gammel kvinne trengte hjelp.

Manchester Uniteds Victor Lindelöf kan mer enn å stoppe fotballspillere.

Det viste 26-åringen hjemme i Västerås mandag formiddag.

En eldre kvinne ble frastjålet vesken sin av en mann i 30-årene som kom forbi på sykkel og grep til seg vesken som kvinnen hadde i kurven på rullatoren sin.

90-åringen fikk imidlertid hjelp fra uventet hold.

På politiets nettsider står det: «En mann som befant seg i nærheten skal ha sprunget etter den mistenkte gjerningspersonen, tatt ham igjen og holdt ham fast til politiet ankom stedet.»

Ifølge Aftonbladets opplysninger dreier dette seg altså om den svenske fotballstjernen Victor Lindelöf.

– Mannen som grep inn veldig snarrådig var atletisk bygd, mer enn det kan jeg ikke si, sier politiets talsperson Daniel Wikdahl til avisen.

Han legger til:

– Åpenbart var personen som tok igjen tyven bra på korte spurter.

Politiet fikk beskjed om hendelsen 10.40, og var på stedet 10.45. Lindelöf holdt altså tyven, som mistenkes for å være narkotikapåvirket, fast i fem minutter.

Politiet skriver at de «vil passe på å takke vitnet for en rask og klok inngripen for å få tak i offertes eiendom».

Lindelöfs kontakt med politiet står i skarp kontrast til stopperkollega Harry Maguires opplevelser de siste dagene.

Maguire havnet i slagsmål og konfrontasjon med politiet mens han ferierte på øyen Mykonos i Hellas.