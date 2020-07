Livløs mann hentet opp av vannet

Nødetatene har fredag kveld rykket ut til Løvøya ved Horten etter at en livløs person er hentet opp av vannet.

Politiet fikk melding klokken 18.09 fredag kveld.

«Forholdet har skjedd i forbindelse med dykking», opplyser politiet.

Kort tid etter klokken 19 ble personen heist opp i redningshelikopteret. Pasienten skal flys til Ullevål sykehus, forteller Reite.

Politiet opplyser at det dreier seg om en mann i 30-årene.

Chadi Al Anini og Stein Magne Stensrud fikk mannen opp av vannet. Foto: Silje Holtan Enghaug/TV 2

Det var Chadi Al Anini og Stein Magne Stensrud som fikk mannen opp av vannet.

De forteller at de var på fisketur da de hørte rop om hjelp, da en av to dykkere hadde fått problemer. De klarte å dra mannen opp på båten i fullt dykkerutstyr.

– Det er klart man blir veldig preget av å oppleve noe sånt. Vi håper inderlig at han klarer seg, sier de til TV 2.

På Twitter melder politiet at påtrykk av skuelystne som kommer ut mot øya skaper trafikkaos.

– La nødetatene jobbe i fred, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt forteller at det er et populært turområde, og at det dermed er mange mennesker på stedet.

– Det er camping og et yndet område for tur og bading, så det er naturlig at det er mange mennesker der, og det er et formidabelt oppmøte av nødetater på stedet, sier han.

