Fengselsmyndighetene har gitt innsatte ulovlig tilleggsstraff

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) erkjenner nå at innsatte i norske fengsel har fått ulovlig tilleggsstraff.

Et ukjent antall innsatte fikk denne våren såkalt straffavbrudd, en slags pause i soningen. De ble sluppet ut i en periode, for å motvirke korona-utbrudd i overbefolkede fengsel.

Men flere innsatte levde likevel under strenge restriksjoner i denne «friperioden». Noen fikk kun gå ut for å handle mat og medisiner og satt ellers nærmest i husarrest.

Den 15. juni spurte TV 2 Kriminalomsorgsdirektoratet om ikke straffavbrudd med strenge restriksjoner burde sees på som ulovlig tilleggsstraff ettersom dette ikke ga avkorting i straffen.

Det tilbakeviste KDI og påpekte i stedet at det ikke skal gis avkortning i straffen og at den vurderingen hadde støtte fra et stortingsflertall.

Nå har etaten snudd.

– Ilagt svært restriktive vilkår

– Den foreløpige kartleggingen viser at det i enkelte tilfeller ser ut til å være ilagt svært restriktive vilkår ut fra generelle smittevernhensyn, og ikke etter en konkret sikkerhetsmessig vurdering, slik straffegjennomføringsloven krever, erkjenner fungerende direktør i Maja Karoline Breiby i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) til TV 2.

Et ukjent antall innsatte har denne våren blitt sluppet ut av fengsel i en periode. Men flere av de som er sluppet ut har i deler av denne friperioden, likevel vært ilagt strenge restriksjoner, men uten at dette har blitt regnet som en del av soningen.

Konsekvensen er at et ukjent antall innsatte dermed har fått lengre straff.

Dette er unikt i norsk rettshistorie og kan vise seg å være et brudd på Grunnloven som fastholder at kun domstolen kan idømme straff.

– I et historisk perspektiv er denne situasjonen ekstraordinær for samfunnets institusjoner, rettsapparatet og for fengslene og kriminalomsorgen, bekrefter jusprofessor Linda Gröning ved Universitetet i Bergen (UiB).

Bjørn fikk svært strenge vilkår

Bjørn soner syv måneders fengsel for bedrageri. Men soningen fikk brått et opphold i mars, og i nesten fire måneder hadde Bjørn straffavbrudd, under følgende strenge restriksjoner:

Du skal under straffavbruddet oppholde deg i nevnte bolig med unntak av gjennomføring av nødvendige gjøremål som handling og gjennomføring av helseundersøkelser.

Du skal alltid ta opphold i boligen i tidsrommet fra kl. 20.00 til kl. 06.00.

BJØRGVIN FENGSEL: Bjørn soner i Bjørgvin fengsel og TV 2 traff ham siste dagen i frihet ute, og siden da han igjen var på plass for å sone videre på sin syv måneders fengselsstraff for bedrageri. Bjørn har klaget på straffavbruddet som han ser på som en ulovlig tilleggsstraff. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Bjørn fortalte i et tidligere intervju med TV 2, at han ikke fikk gå på fjelltur med sønnen eller treffe venner for å ta en kopp kaffe.

Slik TV 2 oppfatter saken, så er Bjørn en av flere som nå med stor sikkerhet vil få avkortet straffen. Årsaken er at kriminalomsorgen ikke kan fastsette svært restriktive, inngripende vilkår, dersom ikke sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig.

Petter Eide i SV, som sitter i justiskomiteen, krever at justisministeren rydder opp.

– Ser på dette som alvorlig

- Det var helt nødvendig for å få ned antall innsatte i fengslene og hindre smittefare, men det viser seg at man i enkelte fengsler har benyttet vilkår som ikke er i samsvar til det vi har anledning til, vi forsøker nå rette opp feil, sier Jan-Erik Sandlie som er assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Hvor kritikkverdig er dette?

– Vi ser på dette som alvorlig, men omfanget vet vi foreløpig ikke noe sikkert om. Det er gjort feilvurderinger, det erkjenner vi, forklarer Sandlie som sier det er for tidlig si hvilke fengsler som har brutt loven.

Den 24. juli gikk det ut et hasteskriv fra KDI til alle fengselsregionene i landet hvor KDI krever at regionkontorene gjennomgår alle sakene hvor det er fattet vedtak om straffavbrudd i forbindelse med covid-19 i tiden etter 12. mars.

KDI slår fast at det "ikke vært anledning til å fastsette svært restriktive, inngripende vilkår" dersom ikke "sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig".

KDI oppgir til TV 2 at det ble brukt straffavbrudd fra fengsel i 121 saker i perioden 12. mars – 30. april. Dette gjelder saker hvor man utelukkende har hatt fokus på å redusere antallet innsatte.

I tillegg til disse 121 sakene kommer et ukjent antall saker som knytter seg til innsatte som har straffavbrudd, fordi de tilhører risikogruppen og ikke kan sitte i fengsel.

Frykter oversoning

KDI ber regionkontorene sikre at fengslene raskt skaffer seg oversikt over saker og avklare om "regimet i realiteten har vært for restriktivt og i så fall skal kompenseres".

KDI ser at straffavbrudd med svært restriktive vilkår kan oppleves som hjemmesoning og påpeker at saksbehandlingsfeil som har ført til "betydelige konsekvenser for domfelte, skal dette kompenseres".

KDI frykter oversoning:

Dersom gjennomgangen skulle vise at det foreligger tilfelle av «oversoning», må domfelte løslates. KDI ber i så fall om å bli kontaktet umiddelbart.

Sett hen til risiko for «oversoning» i enkelte tilfeller og den ulempe dette ellers har påført domfelte, ber vi om at arbeidet gis høy prioritet.

– Alvorlig

Jusprofessor Linda Gröning og Jørn Jacobsen mener at det som har skjedd kan forklares med at det ikke finnes veldig konkrete og klare regler og retningslinjer, samt at kriminalomsorgen i stor grad kan benytte skjønn og samtidig sitter på vide fullmakter.

– Dette i kombinasjon med stort politisk og samfunnsmessig press på tiltak for å hindre smitte, samt utilstrekkelige ressurser for kriminalomsorgen og fengslene, er etter vårt syn en viktig forklaring, tilføyer Gröning og Jacobsen overfor TV 2.

Jacobsen og Gröning presiserer begge at fengselsstraff er et meget inngripende tiltak.

– Dersom innsatte har blitt ilagt så inngripende restriksjoner at det kan anses som forlenget straff uten rettslig grunn, er det alvorlig.

Jusprofessorene mener at § 36 i Straffegjennomføringsloven, som handler om fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd, i dag kan åpne for alt for inngripende vilkår, som dermed kan bryte med et klart prinsipp i Grunnloven om at kun domstolene kan idømme straff.