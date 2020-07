Haalands nye avtale: – Helt enorm

– Han er uten tvil en av de største profilene vi har. Det er åpenbart at han er helt i toppskiktet. Vi vil se mye til ham fremover, for det er ikke så mange som leverer på det nivået der.

Det sier sponsorsjef i DNB, Tina Wesselsen, om Erling Braut Haaland. Torsdag kveld ble det annonsert at Haaland er blant de nye ambassadørene for videospillet FIFA 21.

Blant de andre profilene som skal representere spillet og EA Sports er Trent Alexander-Arnold, Joao Felix og Kylian Mbappé. Sistnevnte skal pryde coveret til spillet som kommer i høst.

På spørsmål om Haaland er tidenes norske sponsorobjekt, svarer Wesselsen:

– Han ligger an til å være det nå. Mange har levert bra over lengre perioder, men han er jo i starten på en type maraton. Det handler om å stå i dette og ha gode folk rundt seg.

– En enorm avtale

Sponsorsjefen, er helt sikker på at Dortmund-spissen vil nyte godt av samarbeidet med spillgiganten.

– Når det gjelder markedsverdi, for å styrke sin egen merkevare, er denne avtalen helt enorm. Det blir ekstremt spennende å følge Haaland både kommersielt og sportslig fremover.

Det er TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, enig i.

– Markedsverdien har blitt gigantisk. Han har hatt en helt formidabel utvikling som fotballspiller, men han har også totalpakken med personlighet og alt han også viser gjennom for eksempel sosiale medier.

Kan nå et nytt marked

Sponsorsjefen sier videre at 20-åringens fotballprestasjoner gjør ham til et sponsorobjekt på skyhøyt internasjonalt nivå. Hun mener det er tydelig hvorfor FIFA ønsker å bruke Haaland og motsatt.

SPONSORSJEF: Tina Wesselsen tror Haaland har gjort lurt å signere avtale med EA Sports. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Han har ekstrem høy markedsverdi. Når man går inn i et brand som FIFA, så handler det om en relevans og investering. FIFA og Haaland er en relevant link.

– E-sport representerer en av de raskest voksende sportene globalt. Det gir ham en mulighet til å nå et annet marked. E-sport når et yngre publikum, vanlig fotball et litt eldre et. I Norge er det cirka 600.000 interessenter totalt for E-sport. Det vil si folk som konsumerer E-sport over 1,5 timer i snitt hver dag.

En av dem som spiller mye er Sander Austad Dale, bedre kjent som Randulle. Han lager FIFA-innhold på YouTube og kommenterte Premier Leagues FIFA-turnering for TV 2.

– Avtalen er ikke overraskende. Han har vært populær hos EA og er en gullgutt de har tiltrukket seg. Det er en eventyrhistorie som ikke mange har. Han appellerer til ungdommen og alle unge vet hvem han er nå, sier Randulle.

Lotus-feiringen kan øke Haalands verdi

I traileren til FIFA 21 vises Haalands lotusfeiring som ble verdenskjent i denne sesongens Champions League. Slike ting kan øke markedsverdien, forklarer Wesselsen:

LOTUS: Erling Braut Haaland dro frem lotusfeiringen mot PSG i Champions League denne sesongen. Foto: Ina Fassbender

– Man ser jo spillere som er fantastisk gode, men som har en mer nedtonet profil og som ikke engasjerer. Når det gjelder merkevarer er det ekstremt viktig at man skiller seg ut og bryter gjennom til folket. Det er viktig å få frem historien sin, og tørre å gjøre egne ting. Med feiringen, så virker den så ekte, og det når gjennom til folket. Det treffer, konkluderer hun.

Mathisen mener at Haalands personlige egenskaper gjør ham attraktiv for sponsorer og folk.

– Han er en giftig og god spiss, og er interessant for folk. Han er ikke en A4-spiller.

Mathisen tror selv ikke Team-Haaland var forberedt på kometkarrieren til den tidligere Molde- og Red Bull Salzburg-spissen.

– Han har lagt en list for seg selv som er veldig høy. Det er vanskelig å alltid prestere der oppe, men han er ikke et ferdig produkt. Han er jo bare 20 år, konstaterer TV 2s fotballekspert.