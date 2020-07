Barna gravlagt: – Det var en verdig begravelse

Fredag ble de to små barna som ble funnet livløse på en privat adresse på Lørenskog 19. juli, begravet. Ifølge farens bistandsadvokat, John Christian Elden, ble det et verdig farvel.

Den 35 år gamle moren til barna ble funnet kritisk skadd i leiligheten. Hun er nå siktet for å ha drept sine to små barn.

Verdig farvel

Hennes forsvarer Gunhild Lærum sier til TV 2 fredag at moren er informert om begravelsen.

– Hun vet hvordan den har vært. Det er selvfølgelig veldig tungt. Det er tungt for alle pårørende, noe det er mange av i denne saken. Det er trist for absolutt alle, sier hun.

Lærum forteller at hun har tett kontakt med kvinnens familie. Hun forteller det har vært en tung dag, men at de prøver å holde seg oppe.

– Jeg har snakket med dem i dag. De prøver å holde seg oppe og prøver å forstå, men det er det som er så vanskelig.

Far til barna ble først siktet i saken, men kort tid etter frafalt siktelsen da moren til barna ble siktet for drapene på sine to små barn.

Farens bistandsadvokat John Christian Elden sier til TV 2 at faren har det svært vanskelig.

– Han har det forferdelig. Dette har vært en dag hvor han har måttet begrave sine to små barn. Man kan bare tenke seg hvordan situasjonen er.

Med venner og familie til stede ble barna gravlagt fredag. Elden sier det var en verdig begravelse hvor familien fulgte de to små barna til graven.

Elden sier familien har god støtte fra nærmiljøet og personer rundt dem.

– Samtidig er dette en forferdelig situasjon å være i. Man får håpe at tiden kommer til god hjelp, sier han.

Skulle på reise

Da faren til barna ankom adressen 19. juli, skulle han i utgangspunktet hente dem før de skulle ut på reise sammen.

I stedet fikk han det tragiske budskapet fra politiet om at barna hans var døde.

Nå håper faren at politiet finner ut av hva som har skjedd, og at saken blir løst.

Etter hva Elden kjenner til har det ikke vært noen konkrete problemer mellom far og mor, som bodde fra hverandre.

– Det har vært et samarbeid som har forløpt seg på en normal måte, sier han.