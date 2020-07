Ingen beboere med koronasmitte i Oslo

Sykehjemsetaten i Oslo opplyser at de ikke har noen beboere med koronasmitte på sine sykehjem fredag.

Totalt har Sykehjemsetaten i Oslo hatt 105 beboere med smitte, opplyser de i en pressemelding fredag.

– Det er svært gledelig at vi nå ikke har noen beboere på våre sykehjem som er smittet med covid-19. Fra midten av mars da de første tilfellene med covid-19-smitte ble oppdaget, har vi jobbet grundig og systematisk for å begrense smittespredningen på alle våre institusjoner, sier etatsdirektør Helge Jagmann.

29 sykehjem som tidligere har hatt koronasmitte, er nå friskmeldt.

Ikke nye dødsfall

Fem av 42 institusjoner er berørt av koronasmitte blant medarbeidere.

– Vi ser en positiv nedgang i antall medarbeidere som er i karantene. I dag er det 29 medarbeider som er i karantene, på det meste var dette tallet 700, sier Jagmann.

Det er ikke meldt om nye dødsfall på etatens sykehjem. Totalt har 36 beboere dødd med koronavirus, opplyser etaten. I tillegg har en beboer dødd på sykehus, og er inkludert i sykehusenes innmeldte tallmateriale.

Én pasient på KBC

Sykehjemsetaten opplyser at det er én inneliggende pasient på Kommunalt covid-19 behandlingsenhet (KBC), et tilbud Oslo kommune har opprettet for å avlaste sykehusene.

Totalt har syv pasienter dødd på KBC.

255 døde

Totalt er det meldt inn 255 koronadødsfall til Folkehelseinstituttet (FHI).

Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er kvinner. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

9088 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) fredag.