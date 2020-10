Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei! Jeg har nylig kjøpt en 1990 MB 560 SEC. Den har kun gått 59 000 km og er meget strøken.

Tror du denne bilen vil ha en bra verdiøkning i årene som kommer?

Øyvind

Benny svarer:

Hei Øyvind og gratulerer med flott bil. Mercedes SEC er definitivt en klassiker og at du har fått tak i topputgaven, en 560, som er strøken og med lav kilometerstand gjør ikke akkurat saken dårligere.

En del klassiske biler har hatt en tildels voldsom verdiøkning de siste årene. Porsche 911 med luftavkjølt motor, Ford Escort MK1 og 2 og BMW M3, E30 er bare noen eksempler. Men også andre biler som VW Golf GTI, Ford Taunus/Capri i litt gromme utgaver og Volvo i enten Sport, Turbo - eller GT-utgaver ser vi det samme – bare ikke like vilt.

Jeg mener at en Mercedes SEC absolutt har det potensialet som skal til for å både holde prisene eller ha en oppgang de siste årene. Bilen er jo på mange måter et bilde på japptiden tidlig på 80-tallet, som de av oss som begynner å bli grå i håret, fikk gleden av å oppleve på nært hold. Eller sågar være med på.

Jeg skrev i forbindelse med et TV-opptak jeg gjorde med Broom, en ganske omfattende sak om nettopp 560 SEC, helt tilbake i 2011.

Les hele saken her: Mercedes SEC: Nå er den et veterankupp

Å kjøpe en fin Mercedes SEC er neppe noen dårlig investering, sier Broom-Benny.

Jeg sjekket den gangen prisene ganske grundig. Jeg konkluderte med at man fikk en helt grei, men ikke strøken, bruksbil til rundt 70.000 - 80.000 kroner. At skikkelig fine biler kunne koste 200.000 kroner. Og konkluderte videre med at dette var en klassiker som bare ville stige i verdi.

Det var derfor med en viss spenning jeg tok en kjapp sjekk igjen nå. Jeg hadde heldigvis ikke konkludert helt feil. Det ser ut som prisene har doblet seg på de nesten 10 årene som har gått.

Om bilen din er hel, fin og i god teknisk stand – og du tar godt vare på den – vil det undre meg mye om bilen ikke vil forsette å stige i verdi framover.

Jeg tror derfor at du har gjort en god investering med denne bilen. Jeg konkluderer med at det er bedre med en Mercedes SEC i garasjen, enn penger i madrassen! Eller i banken, for den sakens skyld.

Lykke til med nyervervelsen, kos deg og ta godt vare på den!

Les også: – Du både lukter og hører denne bilen før du ser den

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Fortvilet eier får ikke vasket bilen

Video: Her kjører vi en annen Mercedes-legende