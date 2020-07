Dette sier SAS om Spania-flyvningene

Spania ble fredag ettermiddag merket som et rødt land. Det betyr at alle som kommer fra Spania etter midnatt, må i karantene.

Klokken 15.50 fredag hadde SAS en flyvning fra Oslo Lufthavn til Alicante i Spania.

Flyet gikk bare to timer etter at helsemyndighetene la fram den nye oversikten over grønne og røde land for nordmenn – og Spania er merket som rødt.

Det betyr at de nordmenn som kommer fra Spania til Norge etter midnatt fredag, må i karantene i 10 dager.

– Flyene går som normalt. Det flyet som går 15.50 er det samme som skal returnere til Norge senere på kvelden, forhåpentligvis rett før midnatt, sier pressesjef i SAS John Eckhoff til TV 2.

Vil se an etterspørselen

Eckhoff sier SAS per nå ikke har noen umiddelbare planer om å gjøre om på flyvningene for de neste dagene.

– Folk må hjem også, så flyene vil gå, sier han.

Han sier endringer i flytidene eventuelt vil komme etter hvert, dersom etterspørselen for fly til Spania for eksempel skulle stupe.

– Vi vil se an etterspørselen over tid, og eventuelt gjøre justeringer på bakgrunn av dette, sier han.

Prøver å nå midnatt

Flyet som etter planen skal ankomme Oslo Lufthavn klokken 23.55 i natt har fått mye oppmerksomhet.

Årsaken er at passasjerene må i karantene dersom flyet lander over midnatt. Skulle det være 6 minutter forsinket, må altså alle om bord i ti dagers karantene.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad fikk spørsmål om flyet under pressekonferansen fredag.

– Ja, det er slik at de må i karantene dersom de lander over midnatt. Vi måtte sette strek et sted, og da ble det her. Om det ikke hadde vært SAS-flyet, så ville det vært en ferje eller noen andre som fikk problemer, sier han.