Silje Sandmæl (41) følte at noe var alvorlig galt – og hadde rett

Hun er mest kjent som hele Norges forbrukerøkonom og for programmer som «I lomma på Silje» og «Luksusfellen», hvor hun hjelper kjendiser og andre nordmenn å få kontroll over privatøkonomien.

I «En kveld hos Kloppen» får man se ukjente sider av Sandmæl.

Ifølge forbrukerøkonomen selv kan hun blant annet kjenne på kroppen dersom noe er i ferd med å skje et annet sted.

– Jeg vet ikke om jeg er overnaturlig av meg, men jeg tror at jeg ofte har sånne følere ute. Jeg kan ofte føle hvis mamma er lei seg for eksempel, og spørre: «Du, hva er det som er galt?», sier Sandmæl i programmet.

En slik følelse fikk hun også en kveld i 2001.

Følte at noe var galt

Som liten vokste Sandmæl opp hos sin mor på Romsås, men hadde lite kontakt med sin far og bror. Det endret seg imidlertid da hun ble eldre.

– Jeg hadde blitt mer voksen, og lyst til å få et nærmere forhold. Så vi var ganske mye sammen, og fikk flere gode turer og samtaler sammen, sier 41-åringen.

En kveld i 2001 skulle alt plutselig ta en kraftig vending.

Sandmæl og ektemannen hadde reist på hytta, og nøt en vin som hun hadde fått av faren etter et møte med ham tidligere på dagen. Den natta kommer hun aldri til å glemme.

– Plutselig våkner jeg midt på natten og sier til mannen min: «Du, det er noen her, nå er det noen i rommet. Du må slå på lyset, det er noen i rommet». Jeg får helt gåsehud når jeg snakker om det, forteller Sandmæl.

Etter den rare hendelsen, roet hun seg ned til slutt og sovnet. Neste dag fikk hun derimot en merkelig følelse på nytt.

– Jeg følte «nei, nå har det skjedd noe med pappa. Vi må hjem fra hytta med en gang», sier hun og forteller at hun prøvde å ringe gjentatte ganger.

Vel fremme ved farens bosted låste de seg inn, ettersom Sandmæl hadde fått nøkkel kun få dager i forveien.

– Jeg sa bare til mannen min «Du må gå og finne pappa, for han er død». Og da lå han død på soverommet. Han hadde fått hjerteinfarkt.

Sandmæls far ble kun 52 år gammel.

Deler råd til andre

I ettertid har 41-åringen priset seg lykkelig for at hun ikke hadde noe usnakket med sin far da hendelsen skjedde.

– Det er det jeg tenker er så fint da, at jeg ikke hadde det. Og jeg er så glad for at vi hadde de turene, og at vi var på hytta, forteller hun.

Nå har hun étt råd å gi til alle andre.

– Det jeg har lært etter det, er at det å ha noe usnakket med folk – det råder jeg alle til å ikke ha. Når jeg legger på med mamma nå, eller venner for den saks skyld, så sier jeg alltid «jeg er glad i deg». Og når barna går ut av døra hver morgen, så sier jeg alltid «jeg er glad i deg», sier hun.

