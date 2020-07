Klopp hardt ut mot Lampard: – Ikke greit

Det var under kampen mellom Liverpool og Chelsea at det gikk en kule varmt for Frank Lampard.

Liverpool fikk frispark som Trent Alexander-Arnold satte i mål, og økte ledelsen til 2-0 for ligamesterne. Kampen endte 5-3.

Lampard mente det ikke burde vært frispark i forkant av 2-0-målet, og video av Chelsea-manageren viser at han var tydelig forbannet etter situasjonen.

– Hvordan er det et frispark? Det der er ikke noe frispark, skal Lampard ha sagt.

Etter at Klopp prøvde å roe ham ned, kom det flere sinte kommentarer fra Lampard.

– Be dem ha respekt. Sitt deg ned. Dra til helvete. Bare ha festen deres senere, var blant tingene Lampard sa i retning Liverpool-manageren.

Lampard havnet også i diskusjon med Klopps assistenttrener Pep Lijnders.

På pressekonferansen etter kampen ble Lampard bedt om å svare for seg.

– Jeg har ikke noe problem med Jürgen Klopp. Måten han har ledet laget på har vært fantastisk. All ære til Liverpool, de har vunnet ligaen. Men ikke bli for arrogante på grunn av det. Det var poenget mitt, sa Lampard onsdag kveld.

Klopp: – Det liker jeg ikke

På fredagens pressekonferanse i forkant av sesongens siste Premier League-runde, ble Klopp spurt om hva han synes om Lampards arrogant-kommentar:

– Du kan ikke komme med det der til meg. Vi er ikke arrogante, sier Klopp.

– Frank var i kampens hete og ville vinne. Jeg respekterer det. Si hva du vil i den situasjonen, det er bare følelser og han kom for å vinne, fortsetter tyskeren.

– Men hva han må lære seg er hvordan han snakker om det etter fløyten er blåst, for det er ikke greit. Når kampen er slutt, som en ekte sportsperson, skal du legge det bak deg. Han gjorde ikke det, og det er det jeg ikke liker, for å være ærlig. Jeg uttaler meg nå fordi han fortsatte etter kampen var ferdig, og da gir det mening at jeg forklarer meg, sier Klopp.

Lampard angrer

Lampard ble også spurt om situasjonen under hans pressekonferanse fredag.

– Når det gjelder ordbruken, så angrer jeg fordi jeg har to unge døtre på sosiale medier. Når det gjelder lidenskapen med å forsvaret laget mitt? Nei. Jeg kunne gjort ting annerledes, men sakene om at jeg var utilfreds med feiringen er langt bak mål. De kan feire som hvilket som helst mål, sier Lampard og legger til:

– Jeg ville tatt en øl med Jürgen Klopp etter kampen, men det var ting på benken, ikke fra Klopp vel og merke, som jeg følte var over streken. Jeg angrer på ordbruken, men vi beveger oss videre.