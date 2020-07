Breddefotballen: NFF innfører obligatorisk koronakurs for alle spillere

Alle spillere over 13 år må snart gjennom et smittevernskurs for å få lov til å spille organisert fotball.

TV 2 har fått eksklusiv tilgang til en betaversjon av e-kurset som vil bli lansert i uke 32, mellom 3. og 9. august. Det vil si at kurset legges frem før det planlagte møtet for oppstart av breddefotballen 10. august.

Spillere fra 13 år og oppover må fullføre internettkurset for å få lov til å drive med organiserte treninger og kamper.

Spillere over 20 år må fortsatt vente på grønt lys fra regjeringen for oppstart av breddefotballen, men må også ta kurset for å bli klarert for spill.

E-kurset er delt i to og starter med en læringsdel før man må bestå en prøve på fem spørsmål. Man må svare rett på alle spørsmålene for å tillatelse til å spille organisert fotball.

Alf Hansen, direktør i sportsavdelingen i Norges Fotballforbund, forklarer hensikten med testen slik:

– Vi ønsker å øke bevisstheten på smittevern og ta et samfunnsansvar. Vi kommer til å ha korona over oss i måneder, og kanskje år. Det er viktig for oss at vi tar det ansvaret som vi mener at det skal være godt smittevern i norsk fotball, sier Hansen og legger til:

– Det er også viktig for oss at helsemyndighetene skal være trygge på at det er skikkelig rundt i klubbene våre. Det skal være trygt å sende ungene til aktivitet, og da må klubbene fortsette det gode arbeidet de har lagt ned allerede.

NFF har brukt mellom 20.000 og 50.000 kroner på e-kurset.

Brann-lege tok ansvar: – FHI var ikke interessert

Det faglige innholdet i testen er utarbeidet av Brann-lege Magnus Myntevik. I kurset informeres det om smittevern og hvordan smitte kan spre seg mens man spiller fotball.

KURS: Slik ser noen av sidene i kurset ut. Foto: NFF / TV 2

– Vi har forsøkt å lage noe som bygger på toppfotballpiloten, der vi bruker erfaringene fra toppfotballen. Vi tenkte at dette kan overføres til breddefotballen, sier Brann-legen, og poengterer:

– Jeg har sett at motiverte fotballspillere er villige til å gjøre mye for idretten sin. Jeg tror det finnes mange som tilhører bredden som er villig til å leve fornuftig så de får spille fotball.

NFF har overlevert innholdet i testen, men ikke selve testen, til Folkehelseinstituttet. De venter fremdeles på svar.

– Innholdet i testen og koronahåndboken er oversendt til FHI og Helsedirektoratet for at de kunne få en mulighet til å gi en vurdering. Det har de så langt ikke vært interessert i, sier NFF-direktør Hansen.

TV 2 har kontaktet Folkehelseinstituttet for kommentar, men fikk beskjed om at ingen kunne uttale seg om saken.

Smittevern i fotball Magnus Myntevik sier det viktigste for smittevern i fotball er: 1. At man ikke kommer syk på trening. 2. Gode smittevernstiltak under trening. 3. At man lever etter gode smittevernsrutiner som alle er pålagte å leve etter nå, som nå har glidd litt ut i samfunnet. Det handler om å være observant på situasjoner og være bevisst på hvor man går og situasjonene man setter seg i.

Myntevik sier at han og NFF har hatt kontakt med flere klubber og helsepersonell før kurset ble ferdigstilt.

– Min personlige mening er at det viktigste vi kan gjøre er å leve slik at man unngår smitte. Det var vi flinke til tidligere i vår. Det kan alle bli bedre på, og fotballen kan være en smittevernambassadør, mener legen til Brann.

Kontrolleres digitalt

Det er beregnet at kurset og prøven tar omtrent 15 minutter å fullføre, alt etter hvor mye den enkelte kan om smittevern fra før.

Videre sier Hansen at NFF vil kontrollere hvilke spillere som har fullført kurset ved at den enkelte spillers identitet i deres administrative system blir knyttet til testen.

– Hvordan vi håndterer oppfølgingen på klubbene som ikke gjennomfører testen, det må vi nærmere på detaljene rundt. Det viktigste er at det blir obligatorisk og vi vil følge opp at alle har tatt den.

Det er ikke bestemt om spillere på toppnivå, altså spillere Toppserien, Obos-ligaen og Eliteserien må gjennomføre testen.

– Det har vi ikke vurdert grundig enda, men vi må ta en vurdering der. De har jo gått gjennom toppfotballprotokollen, sier Hansen.