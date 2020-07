DJ-kollega i strupen på «Matoma»: – Årets hykler!

Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som «Matoma», har millioner av avspillinger på Spotify, og har jobbet med artister som Jennifer Lopez og Jason Derulo. Han er faktisk på topp 500 i verden over de som har flest avspillinger på musikktjenesten.

Tidligere denne uken var det imidlertid ikke musikk det handlet om da han skrev et lengre innlegg på Facebook. Artisten tok et knallhardt oppgjør med rånekulturen i Åsnes kommune og hjembygda Flisa.

«Horer og kokain»

Lagergren publiserte en video der han mener ungdom oppfører seg ufint, og hvor man kan høre en person i en bil rope «horer og kokain» mot en forbipasserende.

Lagergren henvender seg både til politi og politikere i innlegget, hvor han ber dem ta grep om en kultur som har kommet ut av kontroll. Han skriver også at han selv har vært med på lignende i sin ungdom.

– Da det er sagt så har det de siste årene utviklet seg en stygg «råner»-kultur hvor respekt for de eldre, respekt for det lokale og respekt for det kommunale, deriblant myndighetene totalt har forsvunnet. Hvor skal dette lede? Det leder iallfall ikke til en blomstring av bygda, skriver han på Facebook.

Han skriver også at han blir flau av bygda si, og at det har blitt vanskelig å snakke varmt om den når han er ute og reiser.

Blir kalt hykler av kollega

«Matoma» har fått mye støtte i kommentarfeltet, men nå er det en annen DJ som kaster seg inn i debatten. Norsk-svenske «Ringnes-Ronny» går hardt ut mot kollegaen på sin egen Facebook-side. Han starter teksten med å tagge «Matoma», for deretter å spørre «ÅRETS HYKLER!?»

– Det er ikke greit å gi en hel gruppe skylden for noe noen har gjort. Det burde kanskje du også skjønne, Matoma. Rånekulturen er en fantastisk måte å være sosial på, mens du samtidig får utløp for bil-interesse, skriver den anonyme artisten.

«Ringnes-Ronny» har herjet norske hitlister med låter som «Valhalla» og «FREDAG», og denne uken ga han ut «Karl Johan» sammen med en rappende Lothepus. Låta er allerede på topp ti på Spotify i Norge.

– Istedenfor å rakke ned på de som var med på å løfte opp deg og din karriere, burde du heller være stolt av å være fra et sted hvor ungdommene gir litt faen. Ungdommene ER bygda, fortsetter han.

Eieren av bilen svarer

Det var broren til «Matoma» som filmet hendelsen på Flisa, for deretter å sende videoen til DJ`en. God kveld Norge har vært i kontakt med to av ungdommene i bilen på videoen, og de føler seg misforstått og krenket.

Begge vil være anonyme av hensyn til familien sin.

– Vi kom fra Kirkenær og skulle ta oss en runde i gata. Plutselig begynner han (broren journ. anm.) å springe etter bilen, kalte oss drittunger og skrek at han skulle ta oss. Broren til «Matoma» provoserte oss, og da skrek en av oss i bilen «horer og kokain» tilbake. Det var ikke uprovosert slik det kommer frem i videoen, forklarer eieren av bilen.

BILEN: Det var denne bilen som ble filmet og publisert av Matoma. Eieren kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen rundt rånemiljøet. Foto: privat

De mener det var biler før de kom som hadde spilt høy musikk, og føler seg som tilfeldige ofre. I bilen var det også ei 16 år gammel jente, som reagerte på at «Matoma» la ut video av henne uten tillatelse.

– Jeg ble veldig lei meg og føler meg krenket. Det er ulovlig å dele en video av meg uten samtykke, sier 16-åringen, som fikk tak i nummeret til artisten og sendte han flere meldinger.

Truet med anmeldelse

«Matoma» svarte ikke før hun truet med anmeldelse. Da valgte han å sladde ansiktet hennes fordi hun var jente og mindreårig. God kveld Norge har fått tilsendt skjermbilder av samtalen og kan bekrefte det 16-åringen forteller.

Eieren av bilen og 16-åringen har tatt kontakt med en advokat for å høre om de har sitt på det rene, noe advokaten ifølge dem bekreftet at de har.

– Hvordan kan «Matoma» uttale seg om dette når han ikke var der? Det er grovt. Han skriver sykt negative ting når han kun har en side av saken, også publiserer han skiltnummer og ansiktet til meg og sjåføren, fortsetter jenta i bilen.

De føler rånemiljøet på Flisa har blitt feil fremstilt.

– Vi prata med ordføreren på mandag, og da vi kjørte og spilte musikk var det mange i gata som dansa med. Mange er på vår side, også er det noen ordentlige grinebitere, sier eieren av bilen.

Les svaret til «Matoma» nederst i saken.

Angriper «Matomas» konserter

«Ringnes-Ronny» på sin side synes ikke det å rope «horer og kokain» er noe å ta sånn på vei for, og siterer samtidig teksten fra «Matoma» sin gjennombrudsremix «Old Thing Back»:

«So gimme a ho, a bankroll and a bag of weed. I'm guaranteed to fuck her 'til her nose bleed».

Det skal sies at det ikke er «Matoma» som har skrevet teksten, men den amerikanske rapperen «Biggie Smalls».

«Ringnes-Ronny» holder heller ikke igjen når han beskriver Lagergren sine konserter.

– Du har tydeligvis et problem med at rånemiljøet driver med «støy, festing og rølp». Til det vil jeg bare si at jeg mener dine konserter er en mølje av støy, desperat roping i micen, og misbruk av CO2-kanoner, skriver han tydelig irritert.

Ordføreren får skryt

«Ringnes-Ronny» gir skryt til ordføreren i Åsnes, Kari Heggelund (SP), som tidligere i uken forsvarte ungdommene til TV 2.

– Dette er fin ungdom, og det er viktig at vi ikke skjærer alle over én kam. Det er dessverre noen som ødelegger for mange. Vi kan ikke stigmatisere grupper, og det er opp til politiet å stanse de enkelte som ikke følger lover og regler, sa Heggelund.

I helgen vil det bli arrangert «Streetmeet Flisa 2020», der det er forventet at hundrevis vil delta på bilarrangementet.

– Til helgen vil det komme mennesker helt fra Trondheim og Stavanger for å kjøre bil til Flisa og delta på festlighetene rundt «Streetmeet». Det er ikke mulig å stoppe et slikt arrangement, men vi vil gjøre det vi kan for at folk skal ha det fint, sier ordføreren.

«Matoma» svarer

God kveld Norge har lagt fram kommentarene fra både «Ringnes-Ronny» og ungdommene for Lagergren. Gjennom sin manager kommer han med følgende kommentar:

«Vi beklager overfor de som føler seg personlig berørt når vi retter søkelyset mot et samfunnsproblem som rammer mange mennesker. Feilen har blitt rettet opp i. Utover det ønsker vi ikke å kommentere mer».