Er dette sesongens mål i Premier League?

Etter Premier League-avgjørelsen søndag skal sesongens vakreste mål kåres. TV 2s seere avgjør hvem som stikker av med tittelen. Du kan stemme allerede ved å bruke TV 2 Sportens app, som du kan laste ned her for iPhone, og her for Android.

Vinneren presenteres i sendingen på TV 2 Sport Premium og Sumo etter runden, og du kan stemme til cirka kl. 19.00.

Eksperttrioen Solveig Gulbrandsen, Petter Myhre og Brede Hangeland har plukket ut de ti kandidatene du kan stemme på.

Alternativene følger under, mens du kan se alle målene i vinduet øverst.

1. Ben Chilwell mot Watford. Leicester-backen har bare scoret tre mål denne sesongen, men kom seg likevel med på listen. Medtaket var følsomt, skuddet i krysset fra skrått hold var knallhardt.

2. Harvey Barnes mot Sheffield United. Sesongens hardeste skudd? Ballen ble headet ut i feltet. Leicester-vingen tok rennefart, traff ballen rett etter den spratt og Sheffield United-forsvarerne skal prise seg lykkelig for at de ikke ble truffet.

3. Anthony Martial mot Sheffield United. Tiki-taka. Manchester Uniteds angrepsspillere kombinerte lekkert, før franskmannen avsluttet angrepet med en utsøkt chip.

4. Gylfi Sigurdsson mot West Ham. Evertons islandske stjerne sendte motstanderen i pølseboden med en skuddfinte rett fra læreboken, før han skrude ballen i krysset.

5. Jordan Ayew mot West Ham. Plutselig gjorde Crystal Palace-spissen seg til den ghanesiske Zinedine Zidane. Først en lekker piruett, så en tofotsdragning før han avsluttet det hele med en følsom chip.

6. Fabinho mot Manchester City. Brasilianeren ga Liverpool ledelsen mot tittelrivalen med en kanonkule fra 25 meter. Kanskje var det akkurat den scoringen som tok motet fra Manchester City?

7. Kevin De Bruyne mot Newcastle. Perfekt mottak, så halv volley og i mål via tverrliggeren. Bedre kunne det ikke gjøres fra Premier Leagues assistkonge.

8. Kevin De Bruyne mot Arsenal. Manchester City-stjernen med to kandidater. Mot Arsenal traff han så klokkerent – med spesiell teknikk – at man kunne se merket på ballen mens den bevegde seg i luften. Er det tidenes reneste treff?

9. Heung-Min Son mot Burnley. Tottenham-vingen startet 20 meter fra eget (!) mål. Så satte sørkoreaneren på turboen, og ingen klarte å holde følge. Ti sekunder senere satte han ballen i mål. Noen lot nok tankene gå tilbake til Maradona.

10. Alireza Jahanbakhsh mot Chelsea. Iraneren har kanskje ikke levert varene for Brighton, men han gjorde det i hvert fall mot Chelsea. Ut av ingenting brassesparket han inn utligningen og sikret et viktig poeng for sørkystklubben.

