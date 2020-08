Det er tøffe tider i bilbransjen. Det å henge med i tiden og møte nye og stadig strengere krav, krever omfattende investeringer, om man ikke skal bli akterutseilt og bli – bokstavelig talt – frakjørt av konkurrentene.

Det her særlig VW fått merke. I en ny undersøkelse av hele 900 store selskaper over hele verden, er det VW-konsernet som vinner den noe tvilsomme tittelen; verdens mest forgjeldede selskap.

Det med en gjeld på 192 milliarder dollar. Dette betyr at selskapet alene mer gjeld enn for eksempel Sør-Afrikas samlede nasjonalgjeld. Det meste av gjelden skal skyldes finansaktiviteter.

Dieselgate har kostet Volkswagen svært dyrt. Både i form av erstatninger og gjenkjøp av biler, men også tapt salg i enkelte markeder.

VW er det selskapet i verden med mest gjeld. Dette er bildet fra hovedkvarteret i Tyskland.

Ikke alene

Det leie med lån, er som kjent at de må betjenes. Jo mer man har, desto tøffere er det. Akkurat der er det likt, enten man er et stort konsern eller en privatperson.

VW tar da også tildels drastiske grep. De har blant annet skrinlagt planene om en stor ny fabrikk i Tyrkia. Og de har gjennomført en rekke innsparingstiltak de siste årene.

En fattig trøst midt i det hele er at flere av de konkurrerende bilmerkene også finnes på listen.

Nærmest er Daimler (som inkluderer bla. Mercedes) på en tredjeplass. De har en gjeld på 151 milliarder dollar. Tett fulgt av Toyota med en gjeld på 138 milliarder dollar. Det er heller ikke småpenger ...

Men også Ford og BMW er inne på denne topp 10-listen. På henholdsvis syvende og åttende plass, med 122 og 114 milliarder dollar.

Et dårlig tegn

Den samlede globale gjeldsøkningen til bedrifter har økt med 12 prosent. Selvfølgelig er korona-krisen en strek bidragsyter til den negative utviklingen.

Men det er mer enn et lite tankekors at fem av selskapene på listen over de ti selskapene i verden med mest gjeld, er bilprodusenter. Det er langt fra et godt tegn for industrien.

I motsatt ende av listen, altså selskapet der det går aller best, finner vi den kinesiske banken ICBC, med en verdi på svimlende 242 milliarder dollar. Det er kanskje fortsatt slik at den enes brød er den andres død ..?

