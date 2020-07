Åpner for «Mission Impossible»

Regjeringen åpner for at utenlandsk filmproduksjon kan komme til Norge. Det betyr at Tom Cruise er tilbake i landet i august.

Preikestolen var å se i den forrige «Mission: Impossible»-filmen, og også den syvende filmen i rekken skal spilles inn i Norge. Innspillingen har blitt utsatt som følge av korona, og produksjonen har tidligere ønsket å bygge en koronafri landsby for å gjøre ferdig innspillingen. Nå får de altså komme tilbake.

– Ja, regjeringen har tatt en beslutning om at vi åpner opp for utenlandsk filminnspilling i Norge. De som allerede har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt kan komme for å gjennomføre filmingen sin, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til TV 2.

– Det betyr at Tom Cruise og hans gjeng kan komme til Norge i august. Det blir veldig bra, for jeg tror alle har satt pris på at Preikestolen var en del av «Mission: Impossible». Nå får vi «Mission: Impossible 7»-innspilling også i Norge. Det er en stor nyhet.

– «Mission: Impossible» er nå mulig?

– «Mission: Impossible» er nå gjort mulig, så det blir en bra innspilling i Norge. De skal legge igjen betydelige penger i Norge, men de skal også følge et veldig strengt koronaregime. Mye strengere enn det resten av befolkningen må gjøre mens de er her.

På regjeringens koronapressekonferanse fredag sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) at produksjonen ikke får være i kontakt med lokalbefolkningen under innspillingen.

– Det betyr at ikke alle får se de kjekkasene som spiller der, smilte Bollestad.

Snakket sammen på telefon

Forrige helg snakket ministeren med superstjernen over telefon.

– Jeg snakket med Tom Cruise en halvtimes tid forrige lørdag. Da var jeg i Bergen, og jeg solgte Bergen veldig godt inn for «Mission: Impossible 8», og han var veldig interessert. Jeg kommer nok til å snakke med han igjen, og da tror jeg jeg skal prøve å selge inn Tromsø også, sier Raja, som for tiden befinner seg i Tromsø.

– Norge har utrolig mye flott natur, og det er det utlendingene er ute etter når de kommer for å filme i Norge. Norsk kultur, norsk landskap, og ikke minst fjordene og befolkningen, det er det de husker når de drar herfra, fortsetter han.

– Jeg gleder meg

I telefonsamtalen med Raja sa Cruise at han gleder seg til å komme tilbake til Norge.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake. Jeg kan ikke vente, sier Cruise.

– Jeg ville ringe for å takke deg og alle sjefene som hjelper oss gjennom dette. Det er ville tider, og vi kunne ikke gjort det uten deres hjelp. Det er et vakkert land, og jeg gleder meg veldig til å komme tilbake. Det gjør også hele crewet, fortsetter superstjernen.

Raja forteller Cruise at de deler en ting, og det er at begge har hengt fra Preikestolen. Raja rappellerte fra fjellet da han deltok i 71 grader nord. Kultur-og likestillingsministeren har likevel en høne å plukke med superstjernen. I filmen brukes nemlig Preikestolen som et fjell i Himalaya.

– Jeg vet det. Beklager! Vi flytter geografi rundt over alt, sier Cruise.

58-åringen sier at han elsker Norge.

– Jeg elsker menneskene, kulturen, utsikten, fjordene, fjellene. Norge er et vakkert land, og alle er så hjelpsomme og generøse.