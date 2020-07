Ole og familien fikk seg en skremmende opplevelse: – Hele bilen ristet og smalt

Det var onsdag denne uken at familien til Ole Thingstad var på tur mot Kristiansand.

Familien, som er fra Østlandet, er på norgesferie.

– Vi kjørte på E18, der hvor det er fire-felts vei, og passerte en trailer. Da smeller det plutselig, og hele bilen ristet og smalt, forteller Thingstad til TV 2 på telefon fra Mandal fredag.

PÅ FERIE: Ole Thingstad er på feire i Norge sammen med familien. Foto: Privat

Det viste seg at det ene dekket på traileren hadde eksplodert. Thingstad forteller at de så dekk-rester fly i været like bak dem.

Traileren sakket farten og kjørte inn i en sikkerhetslomme.

– Dersom vi hadde ligget litt lenger bak, eller det hadde vært en motorsyklist bak oss, kunne dette gått veldig galt, sier han.

Bortsett fra at familien ble skremt av hendelsen, fikk det ingen større konsekvenser for dem.

– Det er klart, vi måtte stoppe og sjekke at bilen var like hel, og det var den, sier han.

Fanget på film

Thingstad, som har kamera installert i bilen, sjekket opptakene senere.

Da viste det seg at videoen hadde gått til auto-lagring, noe den kun gjør når bilen blir utsatt for en ulykke.

– Det sier noe om kreftene som var i sving. Videoen fanget godt det som skjer. Du kan se at dekket eksploderer, sier han.

Se videoen øverst i saken.

Gamle dekk

Et dekk kan eksplodere for eksempel dersom det er gammelt og slitt.

– Det kan også skje ved veldig kraftig nedbremsing, eller dersom man kjører over noe. Det er mer sannsynlig at det skjer med et billig dekk enn et kvalitetsdekk, sier Ole Rath, seniorrådgiver hos Trygg Trafikk, til TV 2.

Rath sier det er svært sjeldent situasjoner som den Thingstad opplevde skjer, og at dekk-eksplosjoner ikke utgjør noen stor fare i trafikken.

– Men det oppleves jo skremmende når det skjer, det kommer en masse røyk ut også. Det kan se veldig dramatisk ut, sier han.

– Må byttes

Rath vil benytte anledningen til å anbefale alle å være nøye med å skifte dekk når dekkene blir for gamle.

– Dette kan også skje på dekk på personbiler. 3-4 års levetid er normalt, så dersom man nærmer seg fem år, begynner det å bli gammelt. Da bør dekket skiftes, selv om du ikke har brukt dem så mye, for gummien blir gammel og kan sprekke, sier han.

For familien til Thingstad var det en skremmende opplevelse, men de fortsetter likevel norgesferien som planlagt.

– Det gikk heldigvis bra, selv om vi ble litt skremt, sier Thingstad.