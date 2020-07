TV 2 erfarer: Fransk klubb har lagt inn bud på over 25 millioner for Molde-profil

Den franske klubben Toulouse lagt inn et bud for Molde-spilleren Fredrik Aursnes (24).

TV 2 erfarer at budet er på over 25 millioner kroner.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum bekrefter at det har kommet et bud fra den franske klubben.

– Ja, jeg kan bekrefte det. Men vi gjør ingenting med den saken før etter Bodø/Glimt-kampen på søndag. Fokuset vårt ligger der nå.

Fredrik Aursnes ønsker ikke å kommentere saken.

Den franske klubben rykket ned fra Ligue 1 denne sesongen, og skal dermed spille på nivå to neste sesong. Tidligere Molde-spiller Ruben Gabrielsen er der fra før av, etter at han signerte for dem etter 2019-sesongen.

Aursnes var blant Hødd-spillerne som utmerket seg da klubben fra Ulsteinvik vant cupen i 2012. Han ble i klubben noen sesonger til, men før 2016-sesongen ble det klart at Molde hadde hentet han.

24-åringen har vært et fast innslag i Molde-elleveren helt siden han signerte for dem.

Tidligere i år uttalte Aursnes til Eurosport at 2020 trolig blir hans siste år i Molde, ettersom han ønsker å prøve seg i en utenlandsk klubb.

Totalt har det blitt 118 kamper i Eliteserien for Molde. Han står notert med 14 mål og 18 målgivende på de 188 kampene.

På de fire sesongene han har tilbrakt i Molde har det blitt et seriegull. Aursnes har også to kamper for Norges G18-landslag og 14 kamper for U21-landslaget.